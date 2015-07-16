焦点：淡水河谷巧布局 搅乱澳洲铁矿巨头在华市场争夺战

图为淡水河谷在瑞士日内瓦附近Saint-Prex设立的中心销售代表处外的公司标识。 REUTERS/Denis Balibouse

路透7月16日 - 正当澳洲矿企力拓(RIO.AX)和必和必拓(BHP.AX)扩大向中国出口铁矿石的时候，它们将面临巴西淡水河谷(VALE5.SA)的反击，这场市场争夺战恐怕会进一步打压本已低迷的铁矿石价格。

这两家澳洲铁矿企业料将公布铁矿石产量大幅增长--力拓周四就公布了第二季度产量增长9%。预计必和必拓也将在7月22日公布稳健的产量增长。在价格下跌侵蚀利润率的情况下，这两大巨头都竞相支撑出口以提振获利。

而现在，他们要面对来自淡水河谷更加激烈的竞争。这家全球最大的铁矿石企业已获中国批准，可使自己的大型矿石船“Valemax”驶入中国港口卸货，从而降低了运费。

每艘“Valemax”矿石船运能为40万吨。这34艘船是全球规模最大的散装船队，是力拓和必和必拓所使用船队规模的两倍。但不能驶入中国港口的禁令，严重限制了这种较大规模船只的成本效率。

“在这种情况下，必和必拓和力拓一直在寻求提高运载量，使每吨矿石的效益最大化，”Morgans Financial分析师James Wilson表示。

“淡水河谷的新船陆续下水，加上当前价格，下个季度它将开足马力，将会有比以往更多的矿石运出。”

由于铁矿石价格大跌，迫使许多中国生产商关闭，一直到不久前，力拓和必和必拓的焦点都是放在取代中国国内铁矿石生产商，以争取市场份额。

今年1-5月，中国从澳洲进口的铁矿石为2.42亿吨，占铁矿石进口总量的63.9%，高于2014年全年澳洲铁矿石在中国市场58.7%的市场份额。

巴西铁矿石在中国市场的份额近年来有所流失。今年1-5月中国从巴西进口7,100万吨铁矿石，占铁矿石进口总量的18.7%，这齐平2014年水准，但低于2012年的22%。

但自从去年年底以来，淡水河谷已经重新加强与中国的关系。

淡水河谷同意将至少八艘Valemax型船售予中资公司，然后再租回使用，而且获准泊靠中国港口，结束为期三年的禁令，行业人士估计这帮助其每吨节省运费4-6美元。

淡水河谷6月还敲定了一项164亿美元的扩张计划，中资机构将为该计划提供了约40亿美元的融资支持，令必和必拓能额外生产9,000万吨高品质、低成本、运往中国的铁矿石。

近期，淡水河谷正在以成本更低的新生产线取代产能2,500万吨的高成本铁矿石生产线，同时维持今年3.4亿吨的产量目标不变，并降低了保本价格。

“近期铁矿石价格战中，中国直接与巴西巨擘淡水河谷谈判，建立另外的供应渠道，让许多人感到意外，”澳洲-拉美商会主席Jose Blanco说。

淡水河谷计划将2018年产能提高36%至4.5亿吨，这明显超过必和必拓和力拓计划向市场额外提供的供应量总数，“两拓”的扩张步伐在开始放缓。

“中国明显希望寻求平衡，两家最大供应商之间的竞争加剧，物流成本更高的必和必拓想降低成本，均将有助于铁矿石行业降低成本曲线，”光大期货分析师夏君彦说。

**产量增长**

铁矿石价格上周跌至接近每吨44美元的10年低点后，至今仅小幅回升，持于50.10美元。以44美元的价位而言，只有低成本的大型矿商还有获利空间。

澳洲矿商目前在全速出产铁矿石。

澳洲的港口出口数据显示，4-6月当季从黑德兰港运往中国的铁矿石出口量，较上年同期增长32%。全球海运铁矿石总量，有五分之一由黑德兰港处理。

“就我们的观点来看，重点在于投资者的资本回报，”ArnhemInvestment Management董事总经理Neil Boyd-Clark表示，他的投资管理公司持有力拓与必和必拓股票。

“对于这些能够透过增产而达成投资回报的公司，这样作是合理的，”他表示。

力拓已誓言将今年产量提升16%，至3.5亿吨。必和必拓则预估增长2%，至2.5亿吨。

RBC Capital矿业分析师Chris Drew预估必和必拓的季度产量，将较上年同期增长11%。

“他们等于是在说‘利润变少了，那我们就尽量生产吧’，”Morgans的Wilson表示。(完)

(编译 王颖/杜明霞/白云/陈宗琦；审校 高琦/蔡美珍/李春喜)

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