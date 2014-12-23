全球矿业：澳洲将2015年铁矿石价格预估大幅下调33%，因供应过剩加剧

路透悉尼12月23日 - 澳洲周二将2015年铁矿石价格预估大幅调降三分之一，至每吨63美元，9月时预估为94美元，称中国为应对全球供应过剩而削减产量的情况尚未出现。

铁矿石生产商期望中国能削减产量，以帮助提振疲软的铁矿石市场。

澳洲资源和能源经济局(BREE)周二称，全球铁矿石供应迅速增加，加上中国铁矿石需求增长放缓，导致2014年铁矿石价格下挫近50%。

截至目前，2014年铁矿石均价为90美元，但12月中旬位于70美元附近，为2009年以来最低。

BREE称，中国国内铁矿石生产对价格下跌的承受能力明显增强，加剧了全球铁矿石市场低迷的局面。

“在以往的低谷期，中国的高成本铁矿石生产迅速退出市场，但经过一段时间的削减成本和提高效率之后，其中一大部分能够承受价格下跌的压力，尽管也在亏损经营。”

路透根据企业、政府和定价数据计算，即使澳洲2011年以来铁矿石年出口量已超过6.5亿吨，由于价格下跌，2014年铁矿石出口价值将减少170亿美元。