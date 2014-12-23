全球矿业：澳洲将2015年铁矿石价格预估大幅下调33%，因供应过剩加剧

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透悉尼12月23日 - 澳洲周二将2015年铁矿石价格预估大幅调降三分之一，至每吨63美元，9月时预估为94美元，称中国为应对全球供应过剩而削减产量的情况尚未出现。
铁矿石生产商期望中国能削减产量，以帮助提振疲软的铁矿石市场。
澳洲资源和能源经济局(BREE)周二称，全球铁矿石供应迅速增加，加上中国铁矿石需求增长放缓，导致2014年铁矿石价格下挫近50%。
截至目前，2014年铁矿石均价为90美元，但12月中旬位于70美元附近，为2009年以来最低。
BREE称，中国国内铁矿石生产对价格下跌的承受能力明显增强，加剧了全球铁矿石市场低迷的局面。
“在以往的低谷期，中国的高成本铁矿石生产迅速退出市场，但经过一段时间的削减成本和提高效率之后，其中一大部分能够承受价格下跌的压力，尽管也在亏损经营。”
路透根据企业、政府和定价数据计算，即使澳洲2011年以来铁矿石年出口量已超过6.5亿吨，由于价格下跌，2014年铁矿石出口价值将减少170亿美元。
价格下跌也有澳洲自身的原因。矿业巨擘必和必拓 和力拓 将铁矿石产量增加数百万吨，加剧了全球供应过剩的局面。(完)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
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