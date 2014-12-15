焦点：“两拓”铁矿石战略故伎重演 欲借增产称霸铜市

图为智利Zaldivar铜矿存储的铜板材。 REUTERS/Julie Gordon

路透悉尼12月15日 - 矿业巨擘力拓(RIO.AX)(RIO.L)和必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)正在积累大量铜库存，以在1,400亿美元规模的全球市场中分得更大份额。此举显然是为了挤出高成本生产商，就像它们曾在全球铁矿石市场上采取的策略一样。

不论是单干还是携手，力拓与必和必拓都希望增加数以百万吨计的铜产量，尽管它们预计未来数年市场将供应过剩。

“对于两家公司来说，这都关系到在全球市场影响力最大化，”咨询机构MineLife的资深资源分析师Gavin Wendt表示。

“鉴于此，与力拓及必和必拓主导、高度集中的铁矿石市场不同，中国的铜市场范围更广，为较小生产商留下了生存空间，”Wendt称。

路透联系到的若干较小生产商均拒绝置评，称判断这些增产计划的影响还为时过早。

尚无迹象显示，必和必拓和力拓正携手抢夺全球铜供应的霸主地位。

澳洲资源与能源经济局预计，2015年全球铜供应料过剩30万吨，相当于韩国半年的产量。

力拓旗下铜部门主管Jean-Sebastien Jacques于12月告诉投资者，2018年前铜市不太可能回归短缺状态，目前该公司致力于明显领先竞争对手，并“建立通过经济周期创造价值的商业模式”。

必和必拓认为未来10年铜的使用量将大幅增长，部分归因于经济转向的再生能源资源需要大量使用铜的设备。必和必拓董事会已将铜规划为未来成长的核心支柱。

“市场总体上对2015-16年较为谨慎，但在此之后，多数人对于长期前景较为乐观，”瑞银大宗商品分析师Daniel Morgan称。

尽管力拓与必和必拓在铜市的主导程度不太可能与铁矿石市场完全一样，但他们对全球供应的影响力将提高；在可预见的未来，智利国家铜业公司(Codelco)CODEL.UL、嘉能可(GLEN.L)和美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)将仍是铜的较大生产业者。

今年推出的大量产出的策略旨在向全球市场推出廉价铁矿石，并打压价格下跌。

迄今这一策略带来的结果是，力拓及必和必拓目前控制着一半的海运市场，使高成本生产商每年降低产能约1.25亿吨，是全球市场需求量的1/10。

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在铜价方面的主导作用帮助必和必拓及力拓在与巴西淡水河谷(VALE5.SA)的竞争中发挥优势；淡水河谷所持有铜敞口不到必和必拓及力拓的一半，而且该业务部门表现迟滞，因淡水河谷把重点放在了其主要铁矿石业务上。

在南北美洲、澳洲和蒙古等地区，必和必拓和力拓开发新矿或扩张旧矿，一些需要的投资数以十亿美元计，其他则几乎不需要投入。

**诸多项目**

在亚利桑那州，合资项目Resolution可在数十年内满足美国总体铜需求的25%。

力拓执行长沃尔什(Sam Walsh)上月在G20(20国集团)峰会上在与美国总统奥巴马会面时，特别讨论开采Resolution矿的计划。

“我和奥巴马总统提到，Resolution之所以重要，是因为铜将出现供应短缺。世界需要更多，”沃尔什在一次采访中称。

必和必拓财务长Peter Beaven曾表示，必和必拓掌握全球最大的铜资源基础，很多矿床蕴藏的金属足以开采数百年甚至更多。

Beaven称，与力拓在智利价值40亿美元的Escondida在建合资项目，加上在澳洲独资奥林匹克坝矿扩张，几年内便可以增加数十万吨的年度铜供应量。

Beaven称，仅Escondida矿每年就能生产100万吨铜，接近全球产量的5%，至少可持续十年，而资本支出微乎其微。

力拓本身划拨60亿美元，用于扩张蒙古奥尤陶勒盖(Oyu Tolgoi)项目，秘鲁La Granja矿也在开发初期阶段。La Granja矿被认为是拉美最大的未开采铜矿。(完)

(编译 朱晓军/于春红/王丽鑫；审校 王洋/艾茂林)

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