路透专访：大连商品交易所希望尽快推出以实物交割支持的铁矿石期约--高管

路透新加坡5月9日 - 大连商品交易所的一位高管表示，该交易所计划“尽早”推出全球首家以实物进行交割的铁矿石期货合约，希望利用因铁矿石价格波动加剧而产生的对冲工具需求。

美国和新加坡交易所提供的铁矿石期约是以现金进行结算，而大连的合约由实物交割支持，可能吸引到更多的铁矿石消费者来管控风险，因中国努力争取在制定铁矿石指标价中占据上风。

“我们在努力，希望尽快推出铁矿石期货合约，”大连商品交易所工业品事业部总监陈伟周四在会议间隙对路透表示。

对于以实货交割支持的合约而言，买家可以对冲部位并确保供应，而以现金结算的合约更容易进行投机活动，这是中国极力限制的。

“买家可以在到期前出手现金合约，当然也可以出手实物交割合约，但可能性会降低，因为买家会面临供应风险，”一新加坡银行的铁矿石互换交易经理表示。

“我认为大连商品交易所的合约将成为游戏规则的颠覆者，因为它不仅有实物因素，更重要的是它来自中国。”

陈伟称，每张合约为100吨品位为62%的铁矿石，交易所考虑使天津、青岛、连云港、唐山、大连和日照成为交割地点。

合约以人民币计价，他表示将对外国企业在中国的子公司开放。

中国证监会在去年10月批准了该计划，陈伟说大连商品交易所目前在等待相关部委的批准。(完)