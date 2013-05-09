路透专访：大连商品交易所希望尽快推出以实物交割支持的铁矿石期约--高管

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
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路透新加坡5月9日 - 大连商品交易所的一位高管表示，该交易所计划“尽早”推出全球首家以实物进行交割的铁矿石期货合约，希望利用因铁矿石价格波动加剧而产生的对冲工具需求。
美国和新加坡交易所提供的铁矿石期约是以现金进行结算，而大连的合约由实物交割支持，可能吸引到更多的铁矿石消费者来管控风险，因中国努力争取在制定铁矿石指标价中占据上风。
“我们在努力，希望尽快推出铁矿石期货合约，”大连商品交易所工业品事业部总监陈伟周四在会议间隙对路透表示。
对于以实货交割支持的合约而言，买家可以对冲部位并确保供应，而以现金结算的合约更容易进行投机活动，这是中国极力限制的。
“买家可以在到期前出手现金合约，当然也可以出手实物交割合约，但可能性会降低，因为买家会面临供应风险，”一新加坡银行的铁矿石互换交易经理表示。
“我认为大连商品交易所的合约将成为游戏规则的颠覆者，因为它不仅有实物因素，更重要的是它来自中国。”
陈伟称，每张合约为100吨品位为62%的铁矿石，交易所考虑使天津、青岛、连云港、唐山、大连和日照成为交割地点。
合约以人民币计价，他表示将对外国企业在中国的子公司开放。
中国证监会在去年10月批准了该计划，陈伟说大连商品交易所目前在等待相关部委的批准。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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