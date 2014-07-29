全球矿业：大型铁矿石厂商占压倒性优势，小矿企被逼入绝境

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
**小企业被挤出市场**
中国海关数据显示，从海运铁矿石市场规模较小的国家进口量大幅下降，即便整体出口额仍在增长。
“澳洲和巴西等低成本生产国正在取代高成本生产国，”淡水河谷回答路透的问题称。“这已经发生，以后还会增加。”
据伊朗行业数据，该国6月出口较上年同期减少三分之一，仅为120万吨。伊朗是全球第八大海运铁矿石供应国。
瑞典Northland Resources 的长期战略本来是将Kaunisvaara矿的铁精矿年产量提高至400万吨，现已被迫全面重组。
澳洲年产量170万吨的Cairn Hill矿场已经关闭，因采矿成本每吨104美元，超过了售价。而澳洲还有很多小矿场现举步维艰。
Kimberley Metals Group原本对中国每月出口逾15万吨，因铁矿石价格大跌，其Ridges矿减产25%。(完) (编译 白云/孙茉莉/王丽鑫; 审校 田建华/张涛/李春喜)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%