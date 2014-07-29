全球矿业：大型铁矿石厂商占压倒性优势，小矿企被逼入绝境

**小企业被挤出市场**

中国海关数据显示，从海运铁矿石市场规模较小的国家进口量大幅下降，即便整体出口额仍在增长。

“澳洲和巴西等低成本生产国正在取代高成本生产国，”淡水河谷回答路透的问题称。“这已经发生，以后还会增加。”

据伊朗行业数据，该国6月出口较上年同期减少三分之一，仅为120万吨。伊朗是全球第八大海运铁矿石供应国。

瑞典Northland Resources 的长期战略本来是将Kaunisvaara矿的铁精矿年产量提高至400万吨，现已被迫全面重组。

澳洲年产量170万吨的Cairn Hill矿场已经关闭，因采矿成本每吨104美元，超过了售价。而澳洲还有很多小矿场现举步维艰。

Kimberley Metals Group原本对中国每月出口逾15万吨，因铁矿石价格大跌，其Ridges矿减产25%。(完) (编译 白云/孙茉莉/王丽鑫; 审校 田建华/张涛/李春喜)