路透调查：铁矿石价格料跌至四年低点，因中国经济放缓且供应增加

* 2013年铁矿石均价料为每吨126美元，2014年将进一步下跌

* 从2014年起，铁矿石供应将超过市场需求

* 中国铁矿石进口量和钢铁产量增长率将为个位数

路透新加坡7月4日 - 路透调查显示，中国经济走势踉跄及全球铁矿石供应增加，将使今年下半年铁矿石现货价格进一步下跌，均价将跌至2009年以来的最低位。

铁矿石价格今年已下跌17%，若进一步下滑，将损及全球矿业巨擘淡水河谷 、力拓 以及必和必拓 的利润，由于中国经济成长放缓，这些企业已在削减成本。

“中国正在重新调整经济，我们很可能看到中国钢铁生产触顶，”Hatch Beddows Strategy Consulting谘询经理David Tucker称。

路透对14位分析师和交易商调查的预估中值显示，行业指标含铁62%的铁矿石价格.IO62-CNI=SI今年下半年中国交运的均价预计为115.5美元。

这较上半年均价136.7美元下跌约16%，将使今年全年均价降至2009年以来最低的126.1美元；2009年均价为约86美元。

调查显示，2014年铁矿石均价可能降至112.5美元，因届时全球供应料将超过市场需求。

中国经济随着新一届领导人力图达成更持久的成长动能而放缓，中国的消费重点不再聚焦于大型投资，这是铁矿石价格下跌的主要原因。

2011年2月铁矿石价格触及近200美元的高位后，去年9月跌至86.70美元的三年低点，迫使各矿产企业检讨扩张计划。目前价格在120美元左右，料将在三年内第二年下跌。

尽管中国钢铁产量仍维持在高位，但2011年以来，产量增长率已从过去10年的两位数降至一位数。调查显示，今年钢铁产量料将上升3.8%，至7.44亿吨，2014年将增长4.2%。

麦格理证券数据显示，不包括全球金融危机爆发的2008年，2001-2010年期间中国粗钢产量增幅介于12%至22%。

中国铁矿石进口增幅亦料将放缓，2013年进口量料较上年增长5.7%，至7.86亿吨，而去年为增长8.4%。中国的铁矿石进口量至少占全球的60%。

**供应增加**

由于未来数年中国这一主要市场的需求料将萎缩，铁矿石企业尽量在价格重挫前尽快兜售。

“如果价格持续下挫，我们预计许多矿山将再次关闭，因成本较高的矿山多数是私人拥有，而且规模非常小，如果亏本的话，它们将很快关闭，”里昂证券分析师Ian Roper表示，其预计明年铁矿石均价将为95美元。

去年9月铁矿石价格重挫迫使中国许多以每吨约120美元的成本生产铁矿石的矿山关闭，从而将市场拱手让给淡水河谷、力拓及必和必拓等大型矿企，它们的成本低约三分之一。

由于全球海运铁矿石供应增加，其价格面临更多挑战。

摩根士丹利预计，今年铁矿石供应将增加6,500万吨，至11.91亿吨，从2014年起市场将供大于求。上次这种供过于求的局面是在2010年，当时供应量猛增1.18亿吨。

渣打分析师Judy Zhu预计，今年铁矿石供应将增长约4,800万吨，其中4,500万吨来自澳洲，因力拓、必和必拓及Fortescue Metals 正在增产。

“全球主要三家矿企正在相互竞争，以使自身最大化涉足中国总体稳健的钢铁贸易，所以中短期内供应料增长，”瑞银分析师Tom Price称。(完)