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时事要闻 | 2014年 6月 26日 星期四 17:21 BJT

马利基称叙利亚在伊拉克境内对武装分子实施空袭

路透巴格达6月26日 - 周四媒体援引伊拉克总理马利基(Jawad al-Maliki)对英国广播公司(BBC)的讲话称，叙利亚本周在伊拉克境内实施了空袭。

文章称马利基证实叙利亚战机轰炸了边境城镇al-Qaim附近的武装分子。BBC称马利基表示他并未请求实施这次打击，但“欢迎”对伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)武装分子的任何打击。

叙利亚国家媒体则否认该国在伊拉克实施了打击行动。(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)

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