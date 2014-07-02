IRS集中清算业务首日共72.2亿元 涉及30家机构--上清所

路透上海7月2日 - 中国银行间市场清算所股份有限公司（上海清算所）周二稍晚称，人民币利率互换(IRS)集中清算首日启动，当日业务共有66笔，总额72.2亿元人民币，涉及金融机构30家。

刊登在上海清算所的新闻稿指出，当日，上海清算所利率互换集中清算系统运行正常，综合清算会员代理清算确认、中央对手方合约替换、风险敞口计算、盯市损益计算、利息计算等顺利完成。

当日达成的第一笔交易，为交通银行(601328.SS)(3328.HK)与海通证券(600837.SS)(6837.HK)以FR007(七天回购定盘利率)为参考利率、名义本金1亿元的交易。

此外当日代理清算业务共11.5亿元，占当日业务总量的16%；第一笔提交上海清算所集中清算的代理业务，为浦发银行(600000.SS)与渤海证券的以FR007为参考利率、名义本金5,000万元的交易。五家综合清算会员中，代理清算业务前三名分别为交通银行、浦发银行和兴业银行(601166.SS)。

新闻稿并称，当日提交集中清算的利率互换交易相对活跃，其中以FR007为参考利率的交易占46%，以SHIBOR_ON(隔夜SHIBOR)为参考利率的交易占48.5%，以SHIBOR_3M(三个月SHIBOR)为参考利率的交易占5.5%。

中外资金融机构都有参与，外资金融机构占比为22.85%；银行、证券、保险类金融机构也都有参与，银行类金融机构为主要参与者，占比达到83%。

中国外汇交易中心统计数据显示，2014年5月人民币IRS成交的名义本金总额约2,619.69亿元，较4月的3,280.52亿减少约两成。

央行此前通知要求自7月1日起IRS均选择集中清算。

人民币利率互换集中清算业务，是指市场参与者将其达成的人民币利率互换交易，提交上海清算所进行集中清算，由上海清算所作为中央对手方（CCP）承继交易双方的权利及义务，并按照多边净额方式计算市场参与者在相同结算日的利息净额，建立相应风险控制机制，保证合约履行、完成利息净额结算的处理过程。

上海清算所总经理谢众上周四表示，为降低机构对IRS集中清算保证金的成本顾虑，接下来将研究推出抵押品如高等级信用债取代现金的保证金制度；另外IRS集中清算的会员分层机制，也将适时逐步扩大到现券。(完)

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(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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