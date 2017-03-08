中国债市动态：期现货窄幅盘整IRS小涨，五年国债需求一般预期仍谨慎

路透上海3月8日 - 中国银行间债市周三早盘现券继续横盘震荡，国债期货亦波动不大。交易员表示，现券收益率虽整体波动甚微，不过利率互换今日小幅上涨2-3个基点，因机构对未来MPA监管引发流动性忧虑仍在；一级五年期国债结果显示机构积极性比较有限，未来美联储加息等不确定性仍令观望心态不减。

“现券半死不活的，IRS今天倒是上了不少，2.5-3个基点有的。”上海一银行交易员说，虽然央行上日续做MLF，但是大家对未来季末MPA监管引发的资金面变化仍存在担心 。

财政部上午招标续发行的五年期国债，加权中标收益率3.0265%，此前预测均值为3.01%；该期国债边际中标收益率为3.0864%，投标倍数为1.85倍。

央行公开市场今日将进行300亿元人民币逆回购操作，七天、14天和28天期各100亿元。据此计算，今日将净回笼200亿元，已连续第10日净回笼。央行周二称，当日对12家金融机构开展MLF操作共1,940亿元人民币，与当日到期量持平；本次操作利率与上期持平。

“感觉现在MPA还是主要矛盾，大家都在防季末，还有美联储加息的利空，不过(收益率)毕竟绝对水平也上来不少，大家往上狂搞也没有那么理直气壮了，”北京一银行交易员表示，短期还是维持谨慎观望心态，但是也不会全面看空后市。

中国海关周三公布的二月以人民币计价的贸易数据显示，二月以出口同比增长4.2%，进口增长44.7%，贸易逆差603.60亿元；二月外贸出口先导指数继续上升至40.2，比上月上升1.2个点。

剩余期限近10年的国开债160213券最新报价在4.1740%/4.1700%，上日尾盘为4.1675%/4.1625%；剩余期限近10年的国债170004券最新报价在3.3800%/3.3725%，上日尾盘为3.3700%/3.3525%。