中国债市动态：期现货延续调整IRS小涨，对跨季后资金面走向分歧犹存

韩国个股：SK海力士称将分拆晶圆代工业务
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
路透上海3月29日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率延续小幅上行，IRS（利率互换）同步小涨，中金所国债期货亦未改弱势；隔夜美债收益率有所反弹，而国内消息面也相对平淡，债市缺乏明显推动因素。
交易员并指出，短期资金面保持相对平稳态势，安度季末考验应无太大问题，但在货币政策偏谨慎的基调下，对于跨季后资金面能否持续转暖分歧犹存，现券暂无持续走强基础。
“美债（收益率）昨晚也上了点，另外10年国开4.0%的位置有心理阻力，毕竟资金还有不确定因素。我看周（小川）行长这几次讲话，提到货币政策还是强调‘稳健’的，”上海一银行交易员表示。
北京一券商交易员并谈到，近期市场虽然整体表现还不错，但把握起来也比较难，现券、IRS以及期货的节奏不太一致，踏准节拍并不容易。
上述银行交易员也认为，“最近市场（波动）确实比较诡异，这就是对交易方面的考验了。”
中国央行周三公告称，临近月末财政持续支出，对冲逆回购到期后银行体系流动性总量适中，今日仍不进行公开市场操作。央行对流动性的表述与上日相同，也为自上周五以来连续第四天暂停逆回购，据此计算，今日将净回笼700亿元人民币。
尽管公开市场连续净回笼，但交易员表示，月末资金面与前几日变化不大，仍是月内资金较为宽松，跨季资金价格偏高，不过资金供给依旧足够。
剩余期限近10年的国开债160213券最新报价在4.0750%/4.07%，上日尾盘为4.0666%/4.0505%；剩余期限近10年的国债170004券最新报价在3.29%/3.2650%，上日尾盘为3.27%/3.26%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1706收报99.155元人民币，较上日结算价跌0.07%；10年期国债主力合约T1706收报97.880元，较上日结算价跌0.07%。(完) (发稿 边竞；审校 杨淑祯)
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
* 国际美元偏强，台币随亚洲新兴货币走弱 * 出口商抛汇卖压明显增加，外资偏向汇出 * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北5月24日 - 台币兑美元周三微幅收贬。交易员表示，国际美元偏强，多数亚洲新兴货币走弱，不过今日出口商抛汇卖压明显增加，令台币多在平盘附近震荡，终场第二日收低。 他们指出，台币随亚币走弱，因较周一高位已贬值逾2角，忍了两天的出口商今日终于宣泄卖压，令台币无法贬逾30.200价位；至于外资两边皆有操作，但较偏向买美元。 〞今天就是出口商丢，想看到30.200不容易啊。〞一银行交易员说。 评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级的消息，也打击亚币人气。不过大型银行交易员表示，中国一向走自己的路，不太会受到国外评级机构的影响。今日人民币虽然走贬但幅度有限，效应对台币影响甚微。 至于经过近日大幅波动的海外NDF，美元/台币换汇点折价幅度几乎回到上周五央行发表管理汇率机制不变说法前的水准。 一大型银行交易员称，有听说海外一些避
路透5月24日 - 金价周三持稳，中止上日下跌走势，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日稍晚公布上次会议纪录。