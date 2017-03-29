中国债市动态：期现货延续调整IRS小涨，对跨季后资金面走向分歧犹存

路透上海3月29日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率延续小幅上行，IRS（利率互换）同步小涨，中金所国债期货亦未改弱势；隔夜美债收益率有所反弹，而国内消息面也相对平淡，债市缺乏明显推动因素。

交易员并指出，短期资金面保持相对平稳态势，安度季末考验应无太大问题，但在货币政策偏谨慎的基调下，对于跨季后资金面能否持续转暖分歧犹存，现券暂无持续走强基础。

“美债（收益率）昨晚也上了点，另外10年国开4.0%的位置有心理阻力，毕竟资金还有不确定因素。我看周（小川）行长这几次讲话，提到货币政策还是强调‘稳健’的，”上海一银行交易员表示。

北京一券商交易员并谈到，近期市场虽然整体表现还不错，但把握起来也比较难，现券、IRS以及期货的节奏不太一致，踏准节拍并不容易。

上述银行交易员也认为，“最近市场（波动）确实比较诡异，这就是对交易方面的考验了。”

中国央行周三公告称，临近月末财政持续支出，对冲逆回购到期后银行体系流动性总量适中，今日仍不进行公开市场操作。央行对流动性的表述与上日相同，也为自上周五以来连续第四天暂停逆回购，据此计算，今日将净回笼700亿元人民币。

尽管公开市场连续净回笼，但交易员表示，月末资金面与前几日变化不大，仍是月内资金较为宽松，跨季资金价格偏高，不过资金供给依旧足够。

剩余期限近10年的国开债160213券最新报价在4.0750%/4.07%，上日尾盘为4.0666%/4.0505%；剩余期限近10年的国债170004券最新报价在3.29%/3.2650%，上日尾盘为3.27%/3.26%。