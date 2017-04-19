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亚洲 | 2017年 4月 19日 星期三 12:19 BJT

中国债市动态：现券收益率小降IRS波动不大，新发国债不佳影响暂不明显

路透上海4月19日 - 中国3月意外向好的经济数据冲击渐消退，银行间债市周三早盘主要现券收益率小幅下行，利率互换(IRS)则整体波动不大，基本未受收紧的资金面拖累。新债发行方面，七年期国债定位高于预期，但因招标结束时间较晚，二级所受影响暂不明显，后续情况还有待观察。

北京一银行交易员表示，“这两天波动渐小，(若无刺激短期内)还得再盘整盘整。”

交易员透露，10年期国开行160213券最新成交在4.2150%，较上日尾盘跌约2个基点(bp)；同期限国债170004最新成交在3.40%附近，也录得相近跌幅。

财政部上午招标续发行的七年期固息国债，加权中标收益率为3.4294%，明显高于此前3.38%的预测均值。

另外，中国央行今日又进行了800亿元人民币的逆回购操作，单日净投放600亿。不过交易员反映，早盘银行间市场流动性较上日进一步显紧。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1706早盘收报98.61元，较上日结算价微涨0.02%；10年期国债主力合约T1706收报96.155元，较上日结算价微跌0.01%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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