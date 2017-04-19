中国债市动态：现券收益率小降IRS波动不大，新发国债不佳影响暂不明显

****澳新经济指标预测--5月24日-5月31日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
路透上海4月19日 - 中国3月意外向好的经济数据冲击渐消退，银行间债市周三早盘主要现券收益率小幅下行，利率互换(IRS)则整体波动不大，基本未受收紧的资金面拖累。新债发行方面，七年期国债定位高于预期，但因招标结束时间较晚，二级所受影响暂不明显，后续情况还有待观察。
北京一银行交易员表示，“这两天波动渐小，(若无刺激短期内)还得再盘整盘整。”
交易员透露，10年期国开行160213券最新成交在4.2150%，较上日尾盘跌约2个基点(bp)；同期限国债170004最新成交在3.40%附近，也录得相近跌幅。
财政部上午招标续发行的七年期固息国债，加权中标收益率为3.4294%，明显高于此前3.38%的预测均值。
另外，中国央行今日又进行了800亿元人民币的逆回购操作，单日净投放600亿。不过交易员反映，早盘银行间市场流动性较上日进一步显紧。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1706早盘收报98.61元，较上日结算价微涨0.02%；10年期国债主力合约T1706收报96.155元，较上日结算价微跌0.01%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 122.93 -1.82 -1.46 2986323 京东 40.72 -0.94 -2.26 11555096 新浪 100.19 -4.95 -4.71 2146710 搜狐 48.54 -0.68 -1.38 963637 网易 292.28 -1.40 -0.48 1420395 百度 191.80 +0.11 +0.06 2147644 台湾 台湾积体电路
* 美股上涨，削弱公债买需 * 最新的美国两年期公债标售需求为一年最强 * 英国曼彻斯特自杀式炸弹袭击引发的避险买盘，限制了公债收益率 的升势 * 关注周三美联储会议记录和340亿美元五年期公债标售 路透纽约5月23日 - 美国公债收益率周二上涨，一些投资者卖出公债 ，为本周美国公债和公司债供应留出空间，其他投资者青睐股市，减低其 持有的避险公债仓位。 在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三1800 GMT公布5月2-3日会议 记录前，一些交易商转趋谨慎。分析师称，会议记录可能包含下次升息时 机，以及可能放慢其所持证券的到期回笼资金再投资计划的线索。 美股周二延续从上周低位反弹的势头，因看似投资者对美国总统特朗 普的预算计划没有大意外感到释怀。 股市在上周三下挫，公债价格上涨，收益率降至近一个月低位，因媒 体报导引发市场担心，对特朗普在2016年竞选过程中是否和俄罗斯串通的 调查范围扩大，将会降低减税等财政刺激计划立法的可能性。 之后上述担忧缓解，尽管有更多报导使特朗普