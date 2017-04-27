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亚洲 | 2017年 4月 27日 星期四 12:31 BJT

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可

路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。

“收益率波动不大，国开一上午就玩了半个bp(基点),国债一个bp，”上海一银行交易员称，不过主要受fixing(回购定盘利率)今日上涨幅度明显影响，利率互换一年期repo基准品种上涨2.5个基点，五年期上涨不到1个基点。

央行公开市场今日进行500亿元逆回购操作，今日净回笼400亿元，结束此前连续七个交易日的单日净投放。银行间市场周四早盘资金偏紧，供给较稀少，仍有部分城商农商行以SLF价格上限报价融入。交易员称，跨月及五一小长假在即，资金价格自然走高，但流动性整体应属平衡，央行公开市场转为净回笼压力有限。

一级方面，金融债需求延续上日稳中向好态势。据参与投标的交易员透露，有部分机构冲量需求带动，致进出口行新债中标结果稍好于预期。

进出口银行上午招标的三年和五年期固息增发债，中标收益率分别为4.0003%和4.1974%，对应投标倍数2.87倍和3.72倍。

中国最高领导层最新表示，总体看中国金融形势良好、风险可控，要坚决守住不发生系统性金融风险底线，要深化金融改革、统筹监管系统重要性金融机构，采取措施处置风险点，重点针对金融市场和互联网金融开展全面摸排和查处。

剩余期限近10年的国开债160213券最新报价在4.2600%/4.2560%，上日尾盘为4.2620%/4.2550%；剩余期限近10年的国债170004券最新报价在3.4525%/3.44%，上日尾盘为3.46%/3.4300%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1706早盘收报98.395元人民币，较上日结算价涨0.02%；10年期国债主力合约T1706收报95.935元，较上日结算价涨0.03%。(完) (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)
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