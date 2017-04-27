中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可

****澳新经济指标预测--5月24日-5月31日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
“收益率波动不大，国开一上午就玩了半个bp(基点),国债一个bp，”上海一银行交易员称，不过主要受fixing(回购定盘利率)今日上涨幅度明显影响，利率互换一年期repo基准品种上涨2.5个基点，五年期上涨不到1个基点。
央行公开市场今日进行500亿元逆回购操作，今日净回笼400亿元，结束此前连续七个交易日的单日净投放。银行间市场周四早盘资金偏紧，供给较稀少，仍有部分城商农商行以SLF价格上限报价融入。交易员称，跨月及五一小长假在即，资金价格自然走高，但流动性整体应属平衡，央行公开市场转为净回笼压力有限。
一级方面，金融债需求延续上日稳中向好态势。据参与投标的交易员透露，有部分机构冲量需求带动，致进出口行新债中标结果稍好于预期。
进出口银行上午招标的三年和五年期固息增发债，中标收益率分别为4.0003%和4.1974%，对应投标倍数2.87倍和3.72倍。
中国最高领导层最新表示，总体看中国金融形势良好、风险可控，要坚决守住不发生系统性金融风险底线，要深化金融改革、统筹监管系统重要性金融机构，采取措施处置风险点，重点针对金融市场和互联网金融开展全面摸排和查处。
剩余期限近10年的国开债160213券最新报价在4.2600%/4.2560%，上日尾盘为4.2620%/4.2550%；剩余期限近10年的国债170004券最新报价在3.4525%/3.44%，上日尾盘为3.46%/3.4300%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1706早盘收报98.395元人民币，较上日结算价涨0.02%；10年期国债主力合约T1706收报95.935元，较上日结算价涨0.03%。(完) (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 122.93 -1.82 -1.46 2986323 京东 40.72 -0.94 -2.26 11555096 新浪 100.19 -4.95 -4.71 2146710 搜狐 48.54 -0.68 -1.38 963637 网易 292.28 -1.40 -0.48 1420395 百度 191.80 +0.11 +0.06 2147644 台湾 台湾积体电路
* 美股上涨，削弱公债买需 * 最新的美国两年期公债标售需求为一年最强 * 英国曼彻斯特自杀式炸弹袭击引发的避险买盘，限制了公债收益率 的升势 * 关注周三美联储会议记录和340亿美元五年期公债标售 路透纽约5月23日 - 美国公债收益率周二上涨，一些投资者卖出公债 ，为本周美国公债和公司债供应留出空间，其他投资者青睐股市，减低其 持有的避险公债仓位。 在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三1800 GMT公布5月2-3日会议 记录前，一些交易商转趋谨慎。分析师称，会议记录可能包含下次升息时 机，以及可能放慢其所持证券的到期回笼资金再投资计划的线索。 美股周二延续从上周低位反弹的势头，因看似投资者对美国总统特朗 普的预算计划没有大意外感到释怀。 股市在上周三下挫，公债价格上涨，收益率降至近一个月低位，因媒 体报导引发市场担心，对特朗普在2016年竞选过程中是否和俄罗斯串通的 调查范围扩大，将会降低减税等财政刺激计划立法的可能性。 之后上述担忧缓解，尽管有更多报导使特朗普