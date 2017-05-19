中国债市动态：国债期货及IRS随美债收益率反弹小幅走弱，现券窄幅震荡

路透上海5月19日 - 中国银行间债市周五早盘现券波动有限，国债期货跌幅则较明显，利率互换(IRS)亦上涨，五年期品种回升至4%之上。交易员表示，隔夜美债收益率反弹，海外避险情绪有所收敛，在国内较为淡静的消息面下，利率衍生品暂跟随外盘走弱。

“美债利率反弹了，IRS今天外资也没太买了；市场短期有点震荡吧，长期现在看不懂，随波逐流，”上海一银行交易员称。

“昨天外盘可能太乐观了，特朗普没有那么容易被弹劾。不过相对期货来说，现券还行，没怎么太上，”北京一基金交易员称。

美国公债收益率周四从一个月低点反弹，美国股市从前日大跌中回升，令避险公债的需求降低。不过对美国总统特朗普的指控带来的不确定性料仍令投资人不安。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.32%/4.3125%，上日尾盘为4.31%/4.30%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.65%/3.60%，上日尾盘为3.65%/3.59%。

一级市场方面，中国财政部上午招标发行的50年期固息国债，中标利率为4.08%，远低于此前市场预测均值4.16%；同时招标的三个月期贴现国债，加权中标收益率3.1784%。