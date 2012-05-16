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路透中文体育短讯 | 2012年 5月 16日 星期三 09:00 BJT

骑士後卫欧文荣膺NBA年度新人

克里夫兰骑士後卫凯里-欧文以压倒性优势荣膺NBA年度最佳新人奖。20岁的欧文是2011年选秀大会状元秀，本赛季代表骑士出赛51场，场均贡献18.5分、5.4次助攻。在评委团120张选票中，欧文赢得117张头名选票。明尼苏达森林狼的西班牙球星卢比奥排名第二。路透

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