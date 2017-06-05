伊斯兰国宣称对伦敦攻击事件负责

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透开罗6月4日 - 伊斯兰国组织Amaq周日宣布，该组织为周六夜晚的伦敦攻击事件负责。这起事件造成七人死亡、多人受伤。
“伊斯兰国一支分队的战士执行了昨天攻击伦敦的行动。”Amaq在其媒体页面上刊登的声明称。
伊斯兰国周六早上，在讯息服务Telegram上呼吁其追随者在伊斯兰斋戒月以卡车、刀子和枪械向“十字军”发动攻击。(完)
(编译 李婷仪 审校 郑茵)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。