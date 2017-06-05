伊斯兰国宣称对伦敦攻击事件负责

路透开罗6月4日 - 伊斯兰国组织Amaq周日宣布，该组织为周六夜晚的伦敦攻击事件负责。这起事件造成七人死亡、多人受伤。

“伊斯兰国一支分队的战士执行了昨天攻击伦敦的行动。”Amaq在其媒体页面上刊登的声明称。

伊斯兰国周六早上，在讯息服务Telegram上呼吁其追随者在伊斯兰斋戒月以卡车、刀子和枪械向“十字军”发动攻击。(完)