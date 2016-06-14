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时事要闻 | 2016年 6月 14日 星期二 09:09 BJT

“伊斯兰国”宣称对法国警官遇害事件负责--Amaq

路透巴黎6月14日 - “伊斯兰国”的Amaq通讯社称，“伊斯兰国”对周一晚一名法国警官在位于巴黎郊区的家门口遇刺身亡事件负责。

“消息人士告诉Amaq，‘伊斯兰国’战士杀了莱米罗市（Les Mureaux ）的警察局副局长和他妻子。”Amaq在其新闻网站称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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