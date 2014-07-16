以色列恢复对加沙地带的空袭 打击针对哈玛斯领导人

路透加沙/耶路撒冷7月16日 - 以色列周三恢复了对加沙地带的空袭。一天前，以方采纳埃及提出的停火提议暂停攻击，但哈玛斯武装分子却未能如约停止发射火箭弹。

周三早间对加沙地带的攻击至少造成三名巴勒斯坦人死亡，并且摧毁了哈马斯领导人扎哈尔(Mahmoud Zahar)的住宅。这是以军首次明显针对哈玛斯领导人的攻击。据信，扎哈尔正藏身在别处。

周二，持续一周的冲突似乎处在转折点。哈玛斯无视阿拉伯国家和西方的停火呼吁，而以方威胁将加强攻势，可能包括侵入加沙这个拥有180万人口的地区。

按照埃及宣布的停火计划，交火双方应该在0600GMT开始共同“将冲突降级”，并在12个小时内停止敌对行动。

哈玛斯的武装派别卡萨姆旅拒绝承认该停火协议，并表示与以方的战斗将“更加猛烈和密集”。

不过，目前在开罗的哈玛斯官员马尔祖克(Moussa Abu Marzouk)称，该组织并未对埃及的提议作出最终决定。

以色列总理纳坦亚胡在周二晚间的广播讲话中表示，以色列别无选择，只能“扩大和加强”对哈玛斯的攻势，但并未明确提到可能采取地面进攻。(完)

(编译 朱晓军；审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。