“伊斯兰国”收入下跌30% 受石油收入和税收下降影响--IHS

路透巴格达4月18日 - 美国研究公司IHS称，“伊斯兰国”的收入及其控制区内的人口数量皆下降了约三分之一，收入下滑对其长期统治构成威胁。

IHS指出，“伊斯兰国”的收入在3月下滑至每月5,600万美元，而去年中其月收入为8,000万美元左右。

同期每日石油产量从3.3万桶下滑至2.1万桶，因美国领导的联盟发动的空袭对生产设施造成了破坏。

“‘伊斯兰国’仍是该地区一支力量，但收入严重下滑将增大该组织在长期内统治其控制地区所面临的挑战，”IHS高级分析师Ludovico Carlino在报告中称。

2014年中以来，“伊斯兰国”控制的地区缩小了约22%，其控制区内的人口从900万下降至600万左右。

“可征税的人口和商业活动都在减少，可没收的财产和土地也变少，”IHS高级分析师Columb Strack指出。

报告称，该组织约50%的收入来自税收和没收财产，43%来自石油，其余的收入来自毒品走私、电力销售和捐赠。（完）