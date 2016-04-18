“伊斯兰国”收入下跌30% 受石油收入和税收下降影响--IHS

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透巴格达4月18日 - 美国研究公司IHS称，“伊斯兰国”的收入及其控制区内的人口数量皆下降了约三分之一，收入下滑对其长期统治构成威胁。
IHS指出，“伊斯兰国”的收入在3月下滑至每月5,600万美元，而去年中其月收入为8,000万美元左右。
同期每日石油产量从3.3万桶下滑至2.1万桶，因美国领导的联盟发动的空袭对生产设施造成了破坏。
“‘伊斯兰国’仍是该地区一支力量，但收入严重下滑将增大该组织在长期内统治其控制地区所面临的挑战，”IHS高级分析师Ludovico Carlino在报告中称。
2014年中以来，“伊斯兰国”控制的地区缩小了约22%，其控制区内的人口从900万下降至600万左右。
“可征税的人口和商业活动都在减少，可没收的财产和土地也变少，”IHS高级分析师Columb Strack指出。
报告称，该组织约50%的收入来自税收和没收财产，43%来自石油，其余的收入来自毒品走私、电力销售和捐赠。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。