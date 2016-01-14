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时事要闻 | 2016年 1月 14日 星期四 19:08 BJT

“伊斯兰国”发动了雅加达爆炸袭击--报道

路透开罗1月14日 - 与“伊斯兰国”有关联的新闻机构Aamaaq报道称，“伊斯兰国”发动了周四早些时候发生在雅加达的爆炸袭击。

“‘伊斯兰国’战士们今天上午在印尼首都发动了武装袭击，目标是外国人和保护他们的安全部队，”报道指出。

警方称，武装分子在雅加达市中心发动了枪击和炸弹攻击，导致至少六人死亡。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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