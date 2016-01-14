“伊斯兰国”发动了雅加达爆炸袭击--报道

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透开罗1月14日 - 与“伊斯兰国”有关联的新闻机构Aamaaq报道称，“伊斯兰国”发动了周四早些时候发生在雅加达的爆炸袭击。
“‘伊斯兰国’战士们今天上午在印尼首都发动了武装袭击，目标是外国人和保护他们的安全部队，”报道指出。
警方称，武装分子在雅加达市中心发动了枪击和炸弹攻击，导致至少六人死亡。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)