伊斯兰国刽子手“圣战士约翰”来自伦敦

多次出现在“伊斯兰国”斩首视频中的蒙面“圣战士约翰”身份确认，据《华盛顿邮报》报导，他是来自英国的Mohammed Emwazi，来自伦敦一中产家庭，毕业于英国一所大学的计算机编程专业。两名要求匿名的美国政府消息人士对路透称，调查人员认为“圣战士约翰”就是Emwazi。路透