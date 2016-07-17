综述：伊斯兰国宣称对尼斯袭击案负责 法国警方逮捕三名相关人员

2016年7月16日，法国尼斯，路上摆放的法国国旗和石头及其上面悼念国庆日焰火表演期间遭卡车冲撞的死难者的文字。 REUTERS/Pascal Rossignol

路透法国尼斯7月16日 - 伊斯兰国(IS)周六宣布，对法国尼斯国庆日卡车袭击事件负责；法国警方又逮捕三名与袭击有牵连的人。本次袭击事件造成至少84人死亡。

“在法国尼斯实施撞人袭击者，是伊斯兰国的一名战士，”与该伊斯兰激进组织有关联的新闻机构Amaq在其Telegram账户中说。

“他的行动是为了响应号召，针对那些参与共同打击伊斯兰国的国家之公民。”

法国当局尚未找到任何证据，说明这个名叫Mohamed Lahouaiej Bouhlel的34岁突尼斯裔杀手已经成为了伊斯兰激进主义分子。此人在攻击中已被警方击毙。不过法国内政部长卡泽纳夫(Bernard Cazeneuve)表示，该人或许思想经历了迅速转变亦未可知。

“看起来他迅速变得激进--无论如何，他周围人的证词里出现了这样的蛛丝马迹，”卡泽纳夫对记者表示。

Bouhlel的姐妹在突尼西亚他的家乡对路透表示，他在2005年前往法国时，就已经存在心理问题。

他的其他亲友在尼斯接受采访时，则对他怀有伊斯兰激进倾向表示怀疑。

警方消息人士称，周六的逮捕主要围绕他“最亲近的关系”。包括袭击者妻子在内的另外两人已经被拘留。

Bouhlel来法国已经有10年，且一直住在当地。

他于周四晚间尼斯庆祝法国国庆的焰火燃放结束后，驾车驶入人群，沿盎格鲁街滨海步道左冲右突前行了两公里，最终被警方击毙。

法国卫生部称，有121人仍在医院，其中包括30名儿童。26名伤者仍在加护病房。

这次袭击让法国重又陷入悲伤和恐惧之中，仅仅在八个月前，枪手在巴黎屠杀了130人。

因巴黎屠杀事件而于去年11月开始实施的紧急状态将再延长三个月。周六卡泽纳夫呼吁“爱国公民”加入预备役，帮助已筋疲力尽的安全部队减轻压力。

Bouhlel因为轻微犯罪曾留有案底，但并未列入疑似激进分子的观察名单。他的刑事处罚缘于一起道路纠纷，三个月前他因为向另一位驾驶投掷木托盘而被判缓刑。

荷兰莱顿大学恐怖主义与反恐怖主义中心教授Edwin Bakker认为，伊斯兰国的声明并不一定就说明Bouhlel与之有正式联系。

“伊斯兰国在2014年曾提倡这样的(个人)攻击。公众认为这样的袭击似乎与伊斯兰国十分契合，他们也在利用这一点。”

“调查人员仍未发现伊斯兰国与攻击者之间有直接联系，所以这样的声明没什么价值，”他说。(完)