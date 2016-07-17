综述：伊斯兰国宣称对尼斯袭击案负责 法国警方逮捕三名相关人员

美股展望：于无声处听惊雷 平静市况下的技术分析暗示不妙
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路透法国尼斯7月16日 - 伊斯兰国(IS)周六宣布，对法国尼斯国庆日卡车袭击事件负责；法国警方又逮捕三名与袭击有牵连的人。本次袭击事件造成至少84人死亡。
“在法国尼斯实施撞人袭击者，是伊斯兰国的一名战士，”与该伊斯兰激进组织有关联的新闻机构Amaq在其Telegram账户中说。
“他的行动是为了响应号召，针对那些参与共同打击伊斯兰国的国家之公民。”
法国当局尚未找到任何证据，说明这个名叫Mohamed Lahouaiej Bouhlel的34岁突尼斯裔杀手已经成为了伊斯兰激进主义分子。此人在攻击中已被警方击毙。不过法国内政部长卡泽纳夫(Bernard Cazeneuve)表示，该人或许思想经历了迅速转变亦未可知。
“看起来他迅速变得激进--无论如何，他周围人的证词里出现了这样的蛛丝马迹，”卡泽纳夫对记者表示。
Bouhlel的姐妹在突尼西亚他的家乡对路透表示，他在2005年前往法国时，就已经存在心理问题。
他的其他亲友在尼斯接受采访时，则对他怀有伊斯兰激进倾向表示怀疑。
警方消息人士称，周六的逮捕主要围绕他“最亲近的关系”。包括袭击者妻子在内的另外两人已经被拘留。
Bouhlel来法国已经有10年，且一直住在当地。
他于周四晚间尼斯庆祝法国国庆的焰火燃放结束后，驾车驶入人群，沿盎格鲁街滨海步道左冲右突前行了两公里，最终被警方击毙。
法国卫生部称，有121人仍在医院，其中包括30名儿童。26名伤者仍在加护病房。
这次袭击让法国重又陷入悲伤和恐惧之中，仅仅在八个月前，枪手在巴黎屠杀了130人。
因巴黎屠杀事件而于去年11月开始实施的紧急状态将再延长三个月。周六卡泽纳夫呼吁“爱国公民”加入预备役，帮助已筋疲力尽的安全部队减轻压力。
Bouhlel因为轻微犯罪曾留有案底，但并未列入疑似激进分子的观察名单。他的刑事处罚缘于一起道路纠纷，三个月前他因为向另一位驾驶投掷木托盘而被判缓刑。
荷兰莱顿大学恐怖主义与反恐怖主义中心教授Edwin Bakker认为，伊斯兰国的声明并不一定就说明Bouhlel与之有正式联系。
“伊斯兰国在2014年曾提倡这样的(个人)攻击。公众认为这样的袭击似乎与伊斯兰国十分契合，他们也在利用这一点。”
“调查人员仍未发现伊斯兰国与攻击者之间有直接联系，所以这样的声明没什么价值，”他说。(完)
(编译 郑茵 审校 张若琪)
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