“伊斯兰国”宣称对巴黎遭袭击事件负责

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透开罗11月14日（记者 Eric Knecht） - “伊斯兰国”周六宣布对巴黎遭袭击事件负责，称其派遣战士身绑自杀炸药带、带着机枪，前往巴黎多处地点。周五巴黎多处地点遭枪手和炸弹客袭击，导致127人丧生。
“伊斯兰国”表示，此次袭击是为了表明，只要法国继续当前的政策，就仍将是“伊斯兰国”的头号袭击目标。
“伊斯兰国”周六稍早发布未标明日期的视频，其中威胁称若法国战斗机继续轰炸“伊斯兰国”，则将袭击法国。
视频中一名武装分子说：“只要你们继续实施轰炸，你们就别想过得安宁。你们甚至会连去趟市场都害怕。”
法国总统奥朗德称，此次袭击事件是“战争行为”，是由“伊斯兰国”在境外组织、法国国内有人提供了协助。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。