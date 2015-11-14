“伊斯兰国”宣称对巴黎遭袭击事件负责

路透开罗11月14日（记者 Eric Knecht） - “伊斯兰国”周六宣布对巴黎遭袭击事件负责，称其派遣战士身绑自杀炸药带、带着机枪，前往巴黎多处地点。周五巴黎多处地点遭枪手和炸弹客袭击，导致127人丧生。

“伊斯兰国”表示，此次袭击是为了表明，只要法国继续当前的政策，就仍将是“伊斯兰国”的头号袭击目标。

“伊斯兰国”周六稍早发布未标明日期的视频，其中威胁称若法国战斗机继续轰炸“伊斯兰国”，则将袭击法国。

视频中一名武装分子说：“只要你们继续实施轰炸，你们就别想过得安宁。你们甚至会连去趟市场都害怕。”

法国总统奥朗德称，此次袭击事件是“战争行为”，是由“伊斯兰国”在境外组织、法国国内有人提供了协助。（完）