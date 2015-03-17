内塔尼亚胡称如继续担任总理 就不会有巴勒斯坦国

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透耶路撒冷3月16日 - 以色列总理内塔尼亚胡周一称，只要他还是以色列领导人，巴勒斯坦国就不会被建立起来。
当被以色列新闻网站NRG问到如果他继续担任总理、是否不会有巴勒斯坦国崛起时，内塔尼亚胡回答称：“当然。”
他的评论似乎意在获得右翼支持，周二以色列将举行大选。调查显示内塔尼亚胡所在的利库德集团落后于中左翼政党犹太复国主义者联盟。内塔尼亚胡曾表示，他设想建立非军事化的巴勒斯坦国，作为永久和平协议的一部分。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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