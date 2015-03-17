内塔尼亚胡称如继续担任以色列总理 就不会有巴勒斯坦国

全球金市：金价触及两个月高位，因特朗普政策不确定性和美元下跌
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
(本文由路透中文网编译提供)
路透耶路撒冷3月16日 - 以色列总理内塔尼亚胡周一称，只要他还是以色列领导人，巴勒斯坦国就不会被建立起来。
当被以色列新闻网站NRG问到如果他继续担任总理、是否不会有巴勒斯坦国崛起时，内塔尼亚胡回答称：“当然。”
他的评论似乎意在获得右翼支持，周二以色列将举行大选。调查显示内塔尼亚胡所在的利库德集团落后于中左翼政党犹太复国主义者联盟。内塔尼亚胡曾表示，他设想建立非军事化的巴勒斯坦国，作为永久和平协议的一部分。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%