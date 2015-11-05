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路透中文国际短讯 | 2015年 11月 5日 星期四 15:33 BJT

“伊斯兰国”可能在俄失事客机安放了炸弹 导致坠机--消息人士

美国和欧洲安全部门消息人士周三称，目前有证据显示，可能是“伊斯兰国”安放炸弹导致了上周末俄罗斯客机在埃及西奈半岛坠毁。美国和欧洲安全部门消息人士强调称，他们对客机坠毁原因还没有得出最终结论。“伊斯兰国”周三再次声明对俄客机失事负责，并表示最终将告诉全世界他们是如何实施了这次攻击。路透

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