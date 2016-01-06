“伊斯兰国”威胁摧毁沙特阿拉伯的监狱

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透利雅得1月6日 - “伊斯兰国”威胁摧毁沙特阿拉伯关押圣战分子的监狱。沙特日前处决了47人，其中有43人被判定为基地组织成员。
“伊斯兰国”特别提到了al-Ha'ir和Tarfiya监狱，那里关押着很多基地组织和“伊斯兰国”支持者。
“‘伊斯兰国’一直寻求释放囚犯，但我们认为不根除专制者的统治、摧毁他们的监狱，囚犯问题就不会结束，”该组织周二发布在网上的一篇文章称。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。