“伊斯兰国”威胁将摧毁沙特阿拉伯的监狱

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
(本文由路透中文网编译提供)
路透利雅得1月6日 - “伊斯兰国”威胁将摧毁沙特阿拉伯关押圣战分子的监狱。沙特日前处决了47人，其中有43人被判定为基地组织成员。
“伊斯兰国”特别提到了al-Ha'ir和Tarfiya监狱，那里关押着很多基地组织和“伊斯兰国”支持者。
“‘伊斯兰国’一直寻求释放囚犯，但我们认为不根除专制者的统治、摧毁他们的监狱，囚犯问题就不会结束，”该组织周二发布在网上的一篇文章称。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。