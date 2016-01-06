“伊斯兰国”威胁将摧毁沙特阿拉伯的监狱

(本文由路透中文网编译提供)

路透利雅得1月6日 - “伊斯兰国”威胁将摧毁沙特阿拉伯关押圣战分子的监狱。沙特日前处决了47人，其中有43人被判定为基地组织成员。

“伊斯兰国”特别提到了al-Ha'ir和Tarfiya监狱，那里关押着很多基地组织和“伊斯兰国”支持者。

“‘伊斯兰国’一直寻求释放囚犯，但我们认为不根除专制者的统治、摧毁他们的监狱，囚犯问题就不会结束，”该组织周二发布在网上的一篇文章称。（完）