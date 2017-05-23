伊斯兰国支持者欢庆曼彻斯特爆炸案 但未正式宣称负责

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透开罗5月23日 - 英国曼彻斯特演唱会发生爆炸案后，伊斯兰国的支持者周二在社交媒体上欢庆，尽管该组织没有正式宣称为这起事件负责。
周一晚上，美国歌手Ariana Grande在曼彻斯特举行的演唱会结束时发生爆炸，造成至少19人死亡、约50人受伤。英国警方表示，这起爆炸案被当做“恐怖主义事件”处理。
隶属于伊斯兰国的推特账号已使用提及这起爆炸案的话题标记(hashtag，#符号)来发布庆祝信息，有些用户还鼓励在其他地方进行类似袭击。
“英国空军扔在摩苏尔和拉卡儿童头上的炸弹似乎刚刚回到了#曼彻斯特，”一位名叫Abdul Haqq的用户在推特上说道。摩苏尔和拉卡是被武装分子占据的伊拉克和叙利亚城市，美国为首的联军正在这些地方进行空袭。
支持者发布贴文，相互鼓励在西方实施“独狼”袭击，还上传了伊斯兰国威胁美国和欧洲的视频。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张涛)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。