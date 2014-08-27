伊斯兰国武装在叙利亚一空军基地处决士兵、扣押人质--社交媒体

路透贝鲁特8月27日 - 周三发布在互联网和Twitter上的照片显示，伊斯兰国武装分子周末占领了叙利亚东北部一个空军基地后，处决了叙利亚士兵并扣押了一些士兵作为人质。

叙利亚人权观察组织称，伊斯兰国周日攻占了Raqqa市附近的Tabqa空军基地，在这里与叙利亚政府军的数日激战导致超过500人丧生。Tabqa空军基地是叙利亚政府军在当地的最后一个据点。

网上公布的一张照片显示，一些武装分子枪杀了至少七名跪着的政府军模样的男子。路透无法立即确认照片的真实性以及照片拍摄的时间。

其他照片显示多名身穿迷彩服的士兵被扣押为人质，有些人脸上有伤痕。三名人质被认为是军官。照片显示似乎至少有20几名人质。

一张照片据报导显示的是一名飞行员的尸体，这名飞行员此前曾出现在叙利亚国家电视台上，解释叙利亚军方如何能够轻松地防守住该基地。其他照片显示武装分子持刀站在被俘者身边。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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