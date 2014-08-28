伊斯兰国武装在叙利亚一空军基地处决士兵、扣押人质--社交媒体

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特8月27日 - 周三发布在互联网和Twitter上的照片显示，伊斯兰国武装分子周末占领了叙利亚东北部一个空军基地后，处决了叙利亚士兵并扣押了一些士兵作为人质。
叙利亚人权观察组织称，伊斯兰国周日攻占了Raqqa市附近的Tabqa空军基地，在这里与叙利亚政府军的数日激战导致超过500人丧生。Tabqa空军基地是叙利亚政府军在当地的最后一个据点。
网上公布的一张照片显示，一些武装分子枪杀了至少七名跪着的政府军模样的男子。路透无法立即确认照片的真实性以及照片拍摄的时间。
其他照片显示多名身穿迷彩服的士兵被扣押为人质，有些人脸上有伤痕。三名人质被认为是军官。照片显示似乎至少有20几名人质。
一张照片据报道显示的是一名飞行员的尸体，这名飞行员此前曾出现在叙利亚国家电视台上，解释叙利亚军方如何能够轻松地防守住该基地。其他照片显示武装分子持刀站在被俘者身边。（完）
编译:李富强 发稿：程芳
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申