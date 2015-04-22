非专利药厂商Teva出价400亿美元求购同业Mylan

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透特拉维夫/纽约4月21日 - 全球最大的非专利药厂商Teva Pharmaceutical Industries(TEVA.N)周二开价400亿美元求购同业Mylan (MYL.O)，称这笔交易要好于Mylan求购Perrigo(PRGO.N)。
外界对Teva将出价收购Mylan的猜测已有数周。
Teva称股票加现金报价每股82美元，相当于较Mylan的3月10日股价溢价48%，也就是Teva所说的并购猜测变得沸沸扬扬的前一天。
Mylan股价收盘上涨8.85%，报每股74.07美元。
目前暂未联系到Mylan置评，但该公司此前曾表示对这项交易不感兴趣。有报导称Teva即将提出收购后，Mylan董事会执行主席Robert Coury周五在一份声明中称，两家公司并不适合联姻。他说，Mylan仍致力于本月稍早对Perrigo提出的290亿美元收购计划。
Mylan采用了一种毒丸防御(poison pill defense)策略，这是一项股东权益计划，以降低敌意收购的可能性，因为它会触发低价售股机制，从而稀释股权。
两家公司若合并，年营收将达300亿美元；Teva称，预计三年内可节约成本20亿美元。
Teva表示，收购后第一年开始Mylan就将提高Teva的获利。(完)
(编译 王丽鑫/李爽；审校 张涛/徐文焰)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。