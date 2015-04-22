非专利药厂商Teva出价400亿美元求购同业Mylan

路透特拉维夫/纽约4月21日 - 全球最大的非专利药厂商Teva Pharmaceutical Industries(TEVA.N)周二开价400亿美元求购同业Mylan (MYL.O)，称这笔交易要好于Mylan求购Perrigo(PRGO.N)。

外界对Teva将出价收购Mylan的猜测已有数周。

Teva称股票加现金报价每股82美元，相当于较Mylan的3月10日股价溢价48%，也就是Teva所说的并购猜测变得沸沸扬扬的前一天。

Mylan股价收盘上涨8.85%，报每股74.07美元。

目前暂未联系到Mylan置评，但该公司此前曾表示对这项交易不感兴趣。有报导称Teva即将提出收购后，Mylan董事会执行主席Robert Coury周五在一份声明中称，两家公司并不适合联姻。他说，Mylan仍致力于本月稍早对Perrigo提出的290亿美元收购计划。

Mylan采用了一种毒丸防御(poison pill defense)策略，这是一项股东权益计划，以降低敌意收购的可能性，因为它会触发低价售股机制，从而稀释股权。

两家公司若合并，年营收将达300亿美元；Teva称，预计三年内可节约成本20亿美元。

Teva表示，收购后第一年开始Mylan就将提高Teva的获利。(完)

(编译 王丽鑫/李爽；审校 张涛/徐文焰)

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