“伊斯兰国”是安卡拉爆炸案主要嫌疑对象--土耳其总理

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透伊斯坦布尔10月12日（记者 Daren Butler） - 土耳其总理达武特奥卢（Ahmet Davutoglu）周一称，安卡拉爆炸案的调查重点是“伊斯兰国”，调查人员接近确认其中一名嫌疑人。两起自杀式爆炸导致至少97人丧生。
达武特奥卢接受土耳其NTV电视台采访时表示，周六的袭击意在影响11月1日议会选举的结果，如果发现爆炸案与安全漏洞有关，将采取必要措施。
“这显然是自杀式炸弹袭击。正在进行DNA检验。已经确定自杀式袭击者如何抵达那里。我们接近获得一个嫌疑人的名字，这指向了一个组织。”
两名安全事务高层消息人士周日对路透表示，初步迹象表明“伊斯兰国”是安卡拉爆炸案幕后凶手，并称此案与7月土耳其边境小镇苏鲁克（Suruc）发生的自杀式爆炸极为相似。
亲库尔德人的人民民主党称，爆炸案已造成128人丧生，并确认了其中120个人的身份。达武特奥卢的办公室称97人丧生。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。