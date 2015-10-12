“伊斯兰国”是安卡拉爆炸案主要嫌疑对象--土耳其总理

路透伊斯坦布尔10月12日（记者 Daren Butler） - 土耳其总理达武特奥卢（Ahmet Davutoglu）周一称，安卡拉爆炸案的调查重点是“伊斯兰国”，调查人员接近确认其中一名嫌疑人。两起自杀式爆炸导致至少97人丧生。

达武特奥卢接受土耳其NTV电视台采访时表示，周六的袭击意在影响11月1日议会选举的结果，如果发现爆炸案与安全漏洞有关，将采取必要措施。

“这显然是自杀式炸弹袭击。正在进行DNA检验。已经确定自杀式袭击者如何抵达那里。我们接近获得一个嫌疑人的名字，这指向了一个组织。”

两名安全事务高层消息人士周日对路透表示，初步迹象表明“伊斯兰国”是安卡拉爆炸案幕后凶手，并称此案与7月土耳其边境小镇苏鲁克（Suruc）发生的自杀式爆炸极为相似。

亲库尔德人的人民民主党称，爆炸案已造成128人丧生，并确认了其中120个人的身份。达武特奥卢的办公室称97人丧生。（完）