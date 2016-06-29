伊斯兰国发动了伊斯坦布尔机场的袭击事件--土耳其总理

路透伊斯坦布尔6月29日 - 土耳其总理Binali Yildirim表示，线索表明伊斯兰国应为伊斯坦布尔一座主要机场发生的自杀式炸弹袭击事件负责。此次袭击导致36人丧生，很多人受伤。

“目前为止的评估显示，已有36人丧生，很多人受伤，”Yildirim在遇袭现场对记者表示。该机场是欧洲第三繁忙的机场。

他还说，部分伤者情况危殆。

Yildirim表示，死亡人员中可能有外国人。(完)