伊斯兰国发动了伊斯坦布尔机场的袭击事件--土耳其总理

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透伊斯坦布尔6月29日 - 土耳其总理Binali Yildirim表示，线索表明伊斯兰国应为伊斯坦布尔一座主要机场发生的自杀式炸弹袭击事件负责。此次袭击导致36人丧生，很多人受伤。
“目前为止的评估显示，已有36人丧生，很多人受伤，”Yildirim在遇袭现场对记者表示。该机场是欧洲第三繁忙的机场。
他还说，部分伤者情况危殆。
Yildirim表示，死亡人员中可能有外国人。(完)
(编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。