伊斯兰国声称为美国明尼苏达购物中心袭击案负责

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透9月18日 - 伊斯兰国(IS)周日称，在美国明尼苏达州中部一家购物中心刺伤九人后被击毙的男子为“伊斯兰国战士”。美国联邦调查局(FBI)将此案作为恐怖主义行动进行调查。
圣克劳德市警察局长William Blair Anderson对记者称，该名男子身着保安制服，口念安拉，在该市Crossroads Center行凶前至少询问过一名受害者是否为穆斯林。
由于调查正在进行，当局拒绝透露嫌疑人身份。嫌疑人被一名非当班警察击毙。
FBI特工Richard Thornton周日在记者会上称，FBI认为该案“可能是恐怖活动”。
他表示，调查还在初步阶段，尚不清楚这名男子是否与他人谈论过他的计划。
当局稍早称，共有八人遇刺。圣克劳德市市长Dave Kleis在记者会上称，一名伤者自行搭车前往医院，因此一开始没有被统计在内。
Kleis说，截至周日，三名伤者仍在住院治疗当中，但没有生命危险。
他表示，警官Jason Falconer“显然阻止了更多伤亡事件的发生”，他击中了这名男子。Falconer来自圣克劳德辖区以外的Avon警察局，当时他已经下班。
与伊斯兰国组织有关联的新闻机构Amaq周日发表声明称，“昨日在明尼苏达实施袭击的人是一位伊斯兰国的战士，他做这件事是为了响应号召，将目标针对十字军联盟国家的公民。”
路透未能立即证实Amaq声明的真实性。(完)
(编译 王丽鑫/郑茵 审校 徐文焰/张明钧)
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