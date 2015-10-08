“伊斯兰国”网上招募行动是美国面临的最大威胁之一--美军高官

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿10月7日 （记者 Andrea Shalal） - 美军北方司令部及北美空防司令部司令戈特尼（Bill Gortney）周三称，“伊斯兰国”武装分子通过Twitter账户和其他社交媒体平台进行人员招募的行动仍然是美国面临的最大威胁之一。
哥特尼称，他尤为担忧美国已受激进思想影响而“处于接收模式”但尚未与“伊斯兰国”取得联系的年轻人。
哥特尼在美国智库大西洋理事会主办的一个活动中表示，美国政府能够追踪与“伊斯兰国”招募者进行联系的新成员，但要确认潜在的新成员却更难，譬如7月在田纳西州杀害五名美国军人的枪手。
哥特尼称，鉴于美国政府无法预测类似的袭击可能于何时何地还会发生，全美军事基地仍将在“相当长的一段时间内”维持提高后的安全等级--目前处于近四年来的最高水平。
“这将是一场长期的苦战，”哥特尼称，并称美国需反击“伊斯兰国”的招募宣传。“这是言论之战……我们必须跟进，并打破这种激进化模式。”
哥特尼称，美国政府正在对打击“伊斯兰国”招募行动的努力进行全面评估，但这场斗争需要由各地的父母、社区和学校来牵头实施，而非军方。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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