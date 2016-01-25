“伊斯兰国”发布巴黎恐袭发动者视频 对英国发出威胁

路透开罗1月24日 - “伊斯兰国”媒体中心周日发布的一个视频声称显示了参与巴黎恐袭案的九名袭击者的影像与最后讯息。

路透无法独立验证该视频的真实性。视频显示这些袭击者抨击西方的画面，最后还发出对英国的明显威胁。

法国外交部拒绝就此视频置评。法国总理办公室没有立刻置评，路透无法立刻联络内政部官员置评。

白宫国家安全委员会发言人没有置评。

关注武装分子社交媒体的Flashpoint Global Partners的Laith Alkhouri称，“视频完全符合‘伊斯兰国’官方发布的标准” 。

该视频上传至“伊斯兰国”的官方Telegram频道，显示巴黎恐袭发生前一些袭击者穿着迷彩服出现在一处荒僻地点。

“这是让一个国家--法国下跪的最后讯息，来自哈里发国在家接受动员的九头狮子，”视频中一名解说员说道。

视频显示英国首相卡梅伦在巴黎恐袭后声援法国人民的画面，视频结尾屏幕现出一条标语：“无论谁站在卡菲尔（异教徒）的行列，都将成为我们利剑的目标。”

卡梅伦的发言人没有立即置评。（完）