iShares安硕推出MSCI中国A股国际指数ETF 周四首日挂牌

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透香港1月25日 - 全球最大投资管理公司贝莱德(BLK.N)旗下iShares安硕周一宣布推出一支追踪MSCI中国A股国际指数.dMICNAI000NUS的交易所买卖基金（ETF），本周四（28日）首日挂牌上市。
该支名为iShares安硕MSCI中国A股国际指数ETF(3162.HK)(83162.HK)卖点在于管理费将为60点子，极具市竞争力。
iShares安硕亚太区主管陈蕙兰称，“我们深信MSCI中国A股国际指数的地位将日益重要，并成为环球投资者投资于中国在岸市场的重要参考指数。”
MSCI明晟(MSCI.N)于2014年6月推出的MSCI中国A股国际指数，由超过400只成分股组成，涵盖于深圳及上海证券交易所上市的大型和中型A股。截至2015年底，该指数覆盖中国A股市场总市值的57%。
iShares安硕为全球最大ETF供应商，在全球提供超过700只基金，于去年底其资产管理总值超过1万亿美元。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。