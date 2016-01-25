iShares安硕推出MSCI中国A股国际指数ETF 周四首日挂牌

路透香港1月25日 - 全球最大投资管理公司贝莱德(BLK.N)旗下iShares安硕周一宣布推出一支追踪MSCI中国A股国际指数.dMICNAI000NUS的交易所买卖基金（ETF），本周四（28日）首日挂牌上市。

该支名为iShares安硕MSCI中国A股国际指数ETF(3162.HK)(83162.HK)卖点在于管理费将为60点子，极具市竞争力。

iShares安硕亚太区主管陈蕙兰称，“我们深信MSCI中国A股国际指数的地位将日益重要，并成为环球投资者投资于中国在岸市场的重要参考指数。”

MSCI明晟(MSCI.N)于2014年6月推出的MSCI中国A股国际指数，由超过400只成分股组成，涵盖于深圳及上海证券交易所上市的大型和中型A股。截至2015年底，该指数覆盖中国A股市场总市值的57%。

iShares安硕为全球最大ETF供应商，在全球提供超过700只基金，于去年底其资产管理总值超过1万亿美元。（完）