美国空袭反使伊斯兰国武装获得更多支持 可能绑架更多人质--FBI

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月17日（记者 Doina Chiacu） - 美国联邦调查局局长科米（James Comey）周三对国会称，美国开始对伊拉克境内的伊斯兰国武装目标进行空袭后，该组织获得了更多支持，可能绑架更多人质以试图迫使美国妥协。

科米指出，从伊斯兰国武装使用社交媒体和公布斩首美国记者James Foley与Steven Sotloff的视频可以看出，该组织在坚决地灌输恐惧、招募新人和吸引公众注意力。

“美国开始在伊拉克进行空袭后，伊斯兰国更加广泛地使用社交媒体，获得的网上支持也在增加，”科米在国会听证会上说道。

科米表示，伊斯兰国和其他组织可能继续试图绑架美国人质，以迫使美国政府和人民妥协，妥协只会令伊斯兰国武装加强力量，助长其恐怖行动。

美国国家反恐中心负责人Matt Olsen指出，伊斯兰国通过黑市石油销售、走私、抢劫和人质赎金，每天预计能获得100万美元。

美国国家安全官员们对众议院国土安全委员会称，伊斯兰国武装攻击美国本土的能力部分依赖其广泛而熟练地使用社交媒体，从而使美国人变得激进。

Olsen表示，该组织使用这些工具吸引了超过1.5万外国人前往叙利亚参战，这些人回国后，可能成为“经历过实战、坚决攻击我们的激进分子”。（完）