涉嫌导致俄罗斯客机坠毁的“伊斯兰国”埃及分支活动神秘

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗11月6日（记者 Michael Georgy/Ahmed Mohamed Hassan） - 埃及情报官员称，涉嫌导致俄罗斯客机在埃及坠毁的“伊斯兰国”埃及分支通过秘密小组的活动方式避开安全搜查，其领导人曾以进口服装为生。

如果有确凿证据显示该分支袭击了俄罗斯飞机，其将迅速在圣战组织中崛起。

如果俄罗斯空客A321客机是因炸弹而坠毁，那么埃及所宣称的武装分子已受控制的言论将遭到质疑。

安全专家和调查人员曾表示，飞机遭到外部袭击的可能性不大，外界认为西奈武装分子没有能力攻击飞行高度在3万英尺的飞机。

情报消息人士指出，这一名为Sinai Province的组织是埃及清除民兵组织的部分结果。该组织长期对埃及造成威胁。

三名密切追踪该组织的官员表示，在穆尔西下台以及当时担任武装部队总司令的塞西打击温和和极端的伊斯兰教徒后，该组织的很多成员都逃往叙利亚。

官员们称，Sinai Province的领导人42岁，以前是服装进口商，他的假名为Abu Osama al-Masri，曾在伊斯兰学府爱资哈尔大学学习。

消息人士指出，此人后来十分极端，在西奈拿起了武器，埃及安全部队开始镇压伊斯兰教徒后，他和约20个追随者前往叙利亚。

他们在那里获得了经验，“伊斯兰国”与他们接触并让他们接受了在穆斯林世界创造伊斯兰王国的目标。

官员们表示，他们似乎被“伊斯兰国”领导人巴格达迪洗脑了。

“其他武装分子教他们如何避免被捕，他们学到了如何精确射击和组装炸弹，”其中一名情报官员匿名表示。“他们成为了专家。”（完）