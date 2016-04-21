法国国防部长称“伊斯兰国”可被根除

英国首相特雷莎·梅讲稿暗示退欧谈判将采取“硬退欧”立场
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透巴黎4月21日 - 法国国防部长勒德里昂周四对France Info电台称，根除叙利亚和伊拉克境内的“伊斯兰国”所需的条件“正在成熟”。
“我注意到‘伊斯兰国’在撤退，而且是大规模撤退，”勒德里昂说道。
“自从‘伊斯兰国’占领叙利亚和伊拉克（部分地区）以及2014年6月试图攻打巴格达以来，我觉得‘伊斯兰国’已经失去了30-40%的控制区。”
勒德里昂指出，国际联盟正在为库尔德和伊拉克武装提供空中支援，他们计划在年底前解放伊拉克摩苏尔和叙利亚拉卡。
“我们将需要……很大的决心，但我认为根除‘伊斯兰国’的条件正在成熟，”勒德里昂表示。“这是我首次给出稍微乐观的信息。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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