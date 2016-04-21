法国国防部长称“伊斯兰国”可被根除

路透巴黎4月21日 - 法国国防部长勒德里昂周四对France Info电台称，根除叙利亚和伊拉克境内的“伊斯兰国”所需的条件“正在成熟”。

“我注意到‘伊斯兰国’在撤退，而且是大规模撤退，”勒德里昂说道。

“自从‘伊斯兰国’占领叙利亚和伊拉克（部分地区）以及2014年6月试图攻打巴格达以来，我觉得‘伊斯兰国’已经失去了30-40%的控制区。”

勒德里昂指出，国际联盟正在为库尔德和伊拉克武装提供空中支援，他们计划在年底前解放伊拉克摩苏尔和叙利亚拉卡。

“我们将需要……很大的决心，但我认为根除‘伊斯兰国’的条件正在成熟，”勒德里昂表示。“这是我首次给出稍微乐观的信息。”（完）