焦点：伊斯兰国在叙利亚东北部建立政府

8月24日，伊斯兰国武装夺取了叙利亚拉卡市附近的Tabqa空军基地，一名骑摩托车的当地居民挥舞伊斯兰旗帜庆祝胜利。 REUTERS/Stringer

路透贝鲁特9月4日（记者 Mariam Karouny） - 在叙利亚东北部内陆荒漠平原上的城镇里，极为强硬的基地组织分支伊斯兰国几乎渗入了日常生活的每个角落。

该组织以将人斩首、钉死在十字架上和大规模处决而出名，提供水电、支付工资，控制交通，并管理着面包房、银行、学校、法院和清真寺等几乎所有场所。

该组织凭借残忍的战术和强制实行其对伊斯兰法律的解读而登上新闻头条。居民称，该组织的权力主要源于其有效的而且往往非常实用的管理能力。

叙利亚东部的拉卡省就是伊斯兰国治理模式的最好例证。该组织成员将拉卡省作为伊斯兰王权下的生活实例，他们希望有朝一日伊斯兰王权能够连接中国和欧洲。

拉卡省省会是一个风沙弥漫的城市，在长达三年的叙利亚内战开始前拥有约25万人口。伊斯兰国在这里控制着几乎所有机构和公共服务。

“说实话，他们从事着大量公共工作。这是引人关注的。”一名来自拉卡省、目前住在土耳其一个边境城镇的活动人士对路透说道。

路透记者连线采访了居民、伊斯兰国战士以及反对该组织的活动人士，他们描述了该组织在巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的领导下如何用不到一年的时间建立起和现代政府相似的体系。

出于安全考虑，路透记者无法前往该地区。

该组织的崛起令该地区和西方国家警觉，上个月美国总统奥巴马称其为“癌症”，必须从中东消除，美国战斗机对伊拉克境内的伊斯兰国目标进行轰炸。

但是伊斯兰国在拉卡等地根深蒂固，美国不可能仅凭借武力将该组织清除，更不用说伊拉克、叙利亚和库尔德武装。

**革命的新娘**

去年，拉卡成为反对叙利亚总统阿萨德的叛军占领的首个城市。他们将其称为“革命的新娘”。

强硬的伊斯兰教徒和有信仰的温和派等很多反对派组织一起统治着该城市，但伊斯兰教徒显然占主导地位。在不超过一年的时间里，伊斯兰国获得控制地位，残忍地清洗敌对叛军。

指责该组织的活动人士被杀、消失或逃往土耳其。这里不许饮酒。店铺下午关门，傍晚街上空无一人。与外界的沟通，包括附近的城镇，都只能通过伊斯兰国媒体中心。

留下的叛军和活动人士大多进行了“忏悔”，他们通过这样的程序向巴格达迪表达忠心，其对伊斯兰国做出的“罪行”也得到原谅。他们或者留在家中，或者加入该组织。

最初的镇压过后，该组织开始设立服务和机构，明确表示打算留在当地，将这里作为其打破国家界限和建立伊斯兰“国家”的基地。

“我们是一个国家，”拉卡省一名指挥官对路透说道。“这里非常好，因为我们依据安拉的法则进行管理。”

一些曾为阿萨德政府工作的逊尼派穆斯林与伊斯兰国结盟后也留在了这里。

“那些没有任何政治立场的平民适应了伊斯兰国的存在，因为人们感到厌倦和疲惫，而且实话实说，他们在拉卡从事着公共工作。”一名反对伊斯兰国的拉卡居民对路透说道。

这名居民表示，从那以后，该组织“恢复并调整了所有与服务相关的机构”，包括消费者保护办公室和民事司法。

**残忍和实用主义**

仅在过去一个月里，伊斯兰国武装分子就公布了斩首美国记者James Foley和Steven Sotloff以及被俘库尔德和黎巴嫩士兵的图片，以及用机枪扫射很多只穿着内衣的叙利亚俘虏。

但该组织并非完全不加区分地使用暴力。在符合其利益的时候，该组织也常常与忠于阿萨德的商人进行贸易。

一名战士称，曾为阿萨德工作的一个人目前负责磨粉厂以及向拉卡的面包店分配面粉。拉卡大坝的工作人员仍保留着职位，该大坝为拉卡提供电和水。

居民和活动人士称，伊斯兰国意愿使用前政府员工反映出其实用主义，对成功巩固其占领的地盘至关重要。

他们拥有来自北美和欧洲的专家。巴格达迪任命来自突尼斯的专家负责拉卡的电信运营和开发，他拥有博士学位。

巴格达迪还将军事和民事管理分开，战士只充当警察和士兵的角色。他任命民事管理副手，伊斯兰语称为walis，类似于部长，管理机构，发展各行业。这些反映出伊斯兰国所说的自己是一个政府，而非只是一个武装组织。

各行政区域被划分为省，有些和现有的行政区域一致，有些则跨越国界，比如刚刚设立的al-Furat省。

战士和工作人员从Muslim Financial House领取薪水，该部门类似财政部和银行，意在降低贫困。

战士每月领取约400-600美元的薪水，并获得住房，这些足以支付基本的生活。房屋来源包括没收的当地非逊尼派穆斯林和逃离的政府官员住房。

一名战士称，贫穷的家庭会获得资金。一名寡妇自己能获得100美元，每个孩子也能获得100美元。

物价也被维持得很低。操纵价格的商家会被处罚和警告，如果再次被发现则要关门。

该组织还对富有的商人和家庭征收伊斯兰税。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。