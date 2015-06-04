美国特使称“伊斯兰国”或成为全球性威胁

美国打击“伊斯兰国”国际联盟特使约翰·艾伦（John Allen）周三称，“伊斯兰国”的壮大具有全球性的影响，如果不加控制，会“对人类的进步带来严重破坏”。艾伦在布鲁金斯学会于卡塔尔主办的美国-伊斯兰世界论坛上称，该组织不仅是伊拉克和叙利亚的问题，而且还是“趋于产生全球性影响的地区问题”。路透