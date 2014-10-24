美国称在伊拉克对伊斯兰国发起地面攻势需数月时间

路透佛罗里达迈克迪尔空军基地10月23日（记者 Phil Stewart） - 美国中央司令部官员周四称，伊拉克军队对伊斯兰国发起可持续地面进攻还需要数月时间，叙利亚发动类似的进攻需要的时间更长。

在伊拉克，这一时间点将取决于很多因素，其中一些因素并非军方能够控制，比如伊拉克的政治和天气等。必须对伊拉克军队进行训练和装备，为大规模进攻做好准备。

“进攻不会立即开始，但可持续的反攻也无需准备数年，”一名军官说道，并称这需要“几个月”的努力。

官员们对记者称，在伊拉克的首要任务是阻止伊斯兰国推进，但承认伊拉克西部的安巴尔省处于争夺中，尽管美国领导发动了空袭。

一名官员指出，在叙利亚的大部分时间将被用于训练美国支持的武装人员，他们的首要目标是防御，确保不会有更多城镇陷落。

“起初我们将训练他们，让他们能够保卫城镇和乡村，”第一名官员说道。

但让那些武装人员能够发起进攻则需要更多训练，让足够多的武装人员准备好需要的时间更长。

这名官员表示，真正在战场上显现效果可能需要12-18个月的时间。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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