伊斯兰国称处决两名人质 一名中国人一名挪威人

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透开罗11月18日 - 伊斯兰国(IS)周三宣称处决了两名人质，一名挪威人，一名中国人。IS最新的在线英文杂志Dabiq刊登了似乎是死者的照片，标题写着“处决”。
但杂志没有透露这两名人质被处决的方式、时间和地点等细节。
挪威首相索尔贝格在奥斯陆的记者会上称，这名挪威男子很可能已经遇害。挪威外交部称该名男子名叫Ole Johan Grimsgaard-Ofstad。
“我们谴责这种杀戮行为，”索尔贝格称。她表示挪威政府仍在进一步证实。
中国外交部发言人洪磊称，“对有关信息深感震惊”，将进一步核实相关情况。(here)
洪磊在新华社发出的声明中称，中国政府一直全力设法开展营救工作。外交部9月时表示，一名中国公民似被伊斯兰国绑架。
伊斯兰国此前称这名中国人名为樊京辉，年龄50岁，北京人。(完)
(编译 李春喜/王丽鑫；审校 李婷仪)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。