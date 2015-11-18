伊斯兰国称处决两名人质 一名中国人一名挪威人

路透开罗11月18日 - 伊斯兰国(IS)周三宣称处决了两名人质，一名挪威人，一名中国人。IS最新的在线英文杂志Dabiq刊登了似乎是死者的照片，标题写着“处决”。

但杂志没有透露这两名人质被处决的方式、时间和地点等细节。

挪威首相索尔贝格在奥斯陆的记者会上称，这名挪威男子很可能已经遇害。挪威外交部称该名男子名叫Ole Johan Grimsgaard-Ofstad。

“我们谴责这种杀戮行为，”索尔贝格称。她表示挪威政府仍在进一步证实。

中国外交部发言人洪磊称，“对有关信息深感震惊”，将进一步核实相关情况。(here)

洪磊在新华社发出的声明中称，中国政府一直全力设法开展营救工作。外交部9月时表示，一名中国公民似被伊斯兰国绑架。

伊斯兰国此前称这名中国人名为樊京辉，年龄50岁，北京人。(完)