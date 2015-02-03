香港《信报》：伊斯兰国残杀人质 催化日本修宪激辩

新闻稿：中资银行2017年一季度业绩符合我们预期 评级未受影响--标普
香港，2017年5月5日—标普全球评级昨日表示，中资银行2017年第一季度业绩符合我们的预期，因此银行的发债人信用评级不会立即受到影响。
（2月3日社评）
真正的伊斯兰信徒肯定不认同“伊斯兰国”的所作所为，但这个打着伊斯兰旗帜的极端组织不但无惧美国战机的空袭，坚持作战，最近更加剑指日本，先后将该国两名人质斩杀。
伊斯兰国一方面以恐怖手段胁迫日本，另一方面在他们口中的“十字军”里面挑拨离间，不但在日本和约旦之间制造矛盾，而且要让美国左右为难。去年5月，美国释放5名塔利班俘虏，交换1名被擒的美国士兵，但在约旦是否应该放人换俘的问题上，美国却持反对态度，曾公开阻止日本以赎金换人，少不免予人双重标准的不良印象。白宫发言人舒尔茨（Eric Schultz）辩称，塔利班不是恐怖组织，不应该跟伊斯兰国相提并论。
在后藤遭斩首之后，日本东京首相官邸外出现了大批民众，既有烛光哀悼，亦有标语示意，所写的语句包括“我们不需军队”以及“遵守宪法”等等。日本民间之所以有这样的反应，原因是有分析指出，早已密谋修改和平宪法的安倍，有可能藉着这次人质事件，加快推动解禁集体自卫权，当中的理据是，如今禁止主动出击的自卫队，无法在日本公民在海外遇难之时发挥作用。民间意见却不敢苟同，认为解禁自卫权无异于四处树敌，徒然招惹更多针对日本人的恐怖袭击。
伊斯兰国企图以恐怖手段吓唬日本，不让“十字军”出现东瀛脸孔，但问题是，这样会不会反而弄出一支拥有集体自卫权、主动出击的日本正规军？如此关乎“亚洲再平衡”的国际秩序，值得世人密切注视。
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