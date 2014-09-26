“伊斯兰国”将奥巴马拖回中东困局

路透贝鲁特9月25日（记者 Samia Nakhoul） - 由美国领导、阿拉伯国家支持的对伊拉克和叙利亚境内“伊斯兰国”实施的空袭行动让美国卷入了新的中东战争，这是总统奥巴马任期内一直试图避免的冲突。

没人怀疑局势升级预示着这场冲突将旷日持久且可能波及邻国，而美国仅凭借空军难以赢得胜利。

密切关注“伊斯兰国”的分析师认为，上述行动或许能够控制“伊斯兰国”，但难以将其根除。“伊斯兰国”已经在叙利亚和伊拉克境内分别占据了部分地区。

美国面临着一场持久战。五角大楼军事行动负责人William Mayville表示，周二的空袭只是针对“伊斯兰国”实施的“打压和最终摧毁行动”的开始。

“美国不能再对叙利亚冲突坐视不理。”伦敦经济学院中东问题专家Fawaz Gerges指出。

“未来几年，美国将更深层地卷入，甚至是在奥巴马卸任之后。”

“伊斯兰国”的残暴行径包括大规模处决、屠杀平民和斩首囚犯，引起了全世界的警觉，并招致美国的军事打击。

一名美国高官称，打压“伊斯兰国”是通过政治解决叙利亚问题的必要条件。

这名官员指出，只要还允许“伊斯兰国”控制着约旦国土面积那么大的一个准国家，那么政治解决和减少冲突的机会就非常小。

他和其他盟国官员表示，与军事行动同步的计划是训练叛军与“伊斯兰国”武装战斗，并驻守后者撤出的地区。

美国政府已经获得国会提供的资金在沙特阿拉伯为叙利亚自由军再训练约5,000人。外交官们指出，同时与叙利亚政府军以及“伊斯兰国”武装战斗的叙利亚反抗力量需要时间去填补空白。

针对“伊斯兰国”的空袭已经开始，关注焦点变为地面行动将如何展开。因为对在伊拉克和阿富汗的地面军事行动心存芥蒂，奥巴马承诺这次不派遣地面部队。

驻伊拉克美军一度高达16万人，但美国仍无法稳定局势，因为伊拉克国内在分享权力和结束部落分歧上无法达成共识。

“伊斯兰国”显然对美国所处的两难境地感到高兴。其发言人Abu Mohammad al-Adnani嘲笑美国称：“如果你们与它（“伊斯兰国”）战斗，它会变得更强大。如果你们对其置之不理，它就会扩大。”

“伊斯兰国”武装分子已经融入他们控制下的伊拉克和叙利亚城镇，比如摩苏尔和拉卡，并做好了进行游击战的准备，也包括进军邻国。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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