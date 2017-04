(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月20日 - 研究机构IHS周一称,在美国主导的空袭开始前,伊斯兰国武装分子在伊拉克和叙利亚每天生产价值约200万美元的原油,比上周美国国会听证会上公布的数字高出一倍还多。

IHS指出,伊斯兰国控制着每天35万桶的产能,但实际产量只有约5-6万桶。

“产能利用率不高的原因是战争、产能关闭和(伊斯兰国)运营油田的技术有限。”IHS在报告中称,该报告名为《战利品:何人在伊拉克北部及叙利亚控制着何处石油资源》(Spoils of War: Who's in charge of what oil resources in the conflict zones of northern Iraq and Syria)。

IHS表示,武装分子生产石油的部分能力几乎肯定受到了空袭的影响,但量化还为时过早。

IHS还指出,伊斯兰国生产的石油大多通过黑市出售,在土耳其边境的走私线路上用卡车运输。售价只有每桶25-60美元,大幅低于国际指标原油布兰特约85美元的售价。

IHS称,不清楚美国主导的空袭开始后伊斯兰国是否拥有足够的精炼产能满足自身的需求。(完)