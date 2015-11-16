香港《文汇报》：全球携手打击暴恐 西方须弃双重标准

（11月16日社评）

巴黎血腥恐袭事件举世震惊，包括中国国家主席习近平在内的全球领导人异口同声谴责此等野蛮行径。恐怖主义是人类公敌，全球必须携手合作，超越国家关系亲疏，超越意识形态分歧，形成强有力的全球反恐网络，切实打击一切形式的恐怖势力。中国作为国际反恐事业的重要力量，一直致力在反恐问题上与各国密切合作。西方应放弃双重标准，与中国携手打击恐怖主义活动，彻底铲除滋生恐怖主义的土壤，保障世界人民的安全安宁。

恐怖分子血洗巴黎，疯狂屠杀手无寸铁的无辜民众，导致逾百人死亡，冷血行径令人发指，完全泯灭人性，冲击人类道德底线。法国总统奥朗德表示，巴黎遭遇「史无前例的恐怖袭击」，恐怖分子是「向法国宣战」。其实，恐怖分子是在向全人类宣战。联合国秘书长潘基文、美国总统奥巴马等国际组织和世界各国领袖，也齐声严厉谴责袭击暴行，承诺协助及声援法国。在土耳其召开的二十国集团峰会（G20）已将加强合作反恐作为讨论重点议题，反恐再度成为世界各国关注和应对的重中之重。

近年，中国也面对严峻的反恐斗争形势。「疆独」等民族分离势力的恐怖活动抬头，多次制造丧心病狂的暴力恐袭，人民生命受到极大威胁。中国在反恐问题上与世界各国感同身受，真诚地愿意与世界各国站在同一阵线，展开跨国联手执法行动，共同应对恐怖主义威胁和挑战。遗憾的是，以美国为首的一些西方国家，在反恐上持双重标准，以自身政治立场、意识形态、价值取向和经济利益等因素，扭曲看待中国的正义反恐立场和行动，成为全球反恐合作的巨大障碍。2014年昆明火车站的严重暴力恐袭事件发生后，美国政府和法国等欧洲国家轻描淡写、态度暧昧，根本不愿称之为恐怖主义事件；美国公然违反联合国安理会有关决议，拒不承担国际反恐义务，始终不肯将恐怖组织「东突厥斯坦运动」的成员遣返中国，更纵容疆独组织「世维会」不断扩大国际活动空间，策动针对中国的干扰渗透、分裂破坏活动，对中国的国家安全和社会稳定造成巨大威胁。

对恐怖主义持双重标准，结果必然是纵容恐怖行为，养虎为患，自受其害。从某种意义上讲，此次血洗巴黎的「伊斯兰国」就是在西方错误反恐政策下发展壮大的，令法国饱嚐苦果。包括西方国家在内的世界各国政府，需清醒地认识到，反恐无国界，也无分种族、宗教信仰和意识形态差异，应打破一切偏见、隔阂和歧视，将所有愿意打击恐怖势力的力量集合到一起，开展全方位的务实反恐合作，在建立反恐机制、情报交流分享、行动协调等方面作出周详规划和具体行动，共同打击恐怖主义，维护各国人民生命安全。西方国家应抓住巴黎恐袭事件的历史契机，同中俄等国建立广泛的国际反恐合作，彻底清除恐怖主义的毒瘤。