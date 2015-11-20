香港《信报》：中国人质被杀 北京暂将按兵不动

（11月20日社评）

巴黎恐袭敲响全球警钟，不旋踵，警钟在中国响得特别刺耳。极端组织「伊斯兰国」不但承认发动巴黎恐袭，而且在其网上杂志Dabiq宣称，已将中国人质樊京辉处决，同时遇害的还有挪威人质奥夫斯塔（Ole Johan Grimsgaard-Ofstad）。五十岁来自北京的樊京辉蒙难，揭开了「伊斯兰国」把矛头指向中国的序幕。

中国外交部发表声明指出，恐怖组织无视人类良知和道德底线，采取惨无人道的暴力行径，中国政府对这一泯灭人性的暴行予以强烈谴责，一定要将犯罪分子绳之以法。正在菲律宾马尼拉出席亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议的国家主席习近平亦表示，中国强烈谴责「伊斯兰国」极端组织残忍杀害中国公民的暴行：「我向遇害者家属表示深切慰问。恐怖主义是人类的公敌，中国坚决反对一切形式的恐怖主义，坚决打击任何挑战人类文明底线的暴恐犯罪活动。」

此外，俄罗斯联邦安全局证实，在埃及西奈半岛坠毁的俄国空巴A321型客机，爆炸是导致空难的原因，宣布悬红五千万美元缉凶。「伊斯兰国」再一次承认责任，并且公开展示一张相片，说明土制炸弹乃利用汽水罐装成。

巴黎喋血，客机炸毁，促使法国与俄罗斯俨然组成了「复仇者联盟」，两国加强力度空袭敍利亚境内的「伊斯兰国」据点，据报导，俄罗斯一天之内就发射了库存的十分之一巡航导弹。法国的航空母舰「戴高乐号」赶赴敍利亚，俄罗斯派出「莫斯科号」巡洋舰，与法国海军协调作战。至于英国皇家海军，也将派出航母「保衞者号」剿匪。

樊京辉遭「伊斯兰国」杀害，现在的问题乃在于，中国会不会加入反恐联军？会不会也派出战机空袭？抑或一切依旧，专注于政治斡旋？

对于敍利亚纷纷扰扰的局势，中国的态度始终低调，贯彻「不干涉他国内政」的原则。在俄罗斯未军事介入敍利亚之前，中国甚至在联合国安全理事会上，与俄罗斯联手否决美国及其盟友提出的军事干预和经济制裁议案。北京政府当时的主要考虑有二，其一是不希望推翻相对友好的敍利亚巴沙尔政权，其二是不愿意牵扯入中东的宗教纷争。

今年九月，未有巴黎恐袭，未有中国人质被杀，联合国安理会召开反恐特别会议，外长王毅主张，应在联合国的架构下开展广泛、综合性的国际反恐合作，防范暴力极端思想，断绝恐怖组织资金管道，管控恐怖分子流窜，加强反恐情报合作与发挥安理会功能等等。简单来说，中国从来不愿意担当一把尖刀的角色，极其量是幕后斡旋，或者为国际反恐合作提供支援。

随着国际局势急剧转变，不但俄罗斯已经军事介入敍利亚，而且恐怖组织血淋淋针对中国，北京的反恐策略是不是会有所调整？看来，中国出兵反恐的可能性依然甚低，「复仇者联盟」相信一段时间之内不会包括解放军。北京最主要考虑的是，若然加入狙击「伊斯兰国」的军事行动，或许会刺激到国内疆独势力反弹。须知道，东突等疆独组织乃全球伊斯兰极端主义运动的其中一环，容易受到「圣战」的感染，假如中国以反恐之名出兵敍利亚，「伊斯兰国」势将煽动甚至支援疆独组织在中国境内制造更多血案。「一带一路」是既定国策，新疆作为丝路经济带的桥头堡，对于推动「一带」建设至关重要，所以新疆必须稳下来。

依目前情况而言，相信北京暂将按兵不动，除非「伊斯兰国」作出更严重的挑衅。