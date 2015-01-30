美国为首多国联军对叙伊境内伊斯兰国目标发动空袭

路透华盛顿1月29日 - 美国军方周四表示，以美国为首的多国部队对叙利亚境内的伊斯兰国目标进行了六次空袭，对伊拉克境内目标进行12次空袭，加强对该组织施压。

联合特别行动队(Combined Joint Task Force)在一份声明中称，空袭是在当地时间周三上午0800至周四上午0800进行，其中五次在Kobani附近，打击伊斯兰国的一个阵地、三个战术单位，以及一个大型单位。

美国国防部本周称，接壤土耳其边境城市Kobani中90%地区的激进份子已经被逐出。这里的战火已经持续四个月。

联合特别行动队称，对伊拉克的空袭打击阿萨德(Al Asad)、鲁特巴(Ar Rutbah)、摩苏尔(Mosul)、辛贾尔(Sinjuar)、以及阿费尔(Tal Afar)地区附近，打击目标包括伊斯兰国战术单位、建筑物、车辆、以及一个军火库。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。